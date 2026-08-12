Parte físico del Unicaja: así están Alberto Díaz, Kravish y Tyson Pérez

El Unicaja ha iniciado la cuenta atrás para dar el pistoletazo de salida a su pretemporada el día 17 con los reconocimientos médicos. Al menos, de manera oficial porque son varios los jugadores que ya han aterrizado estos días en Málaga de forma anticipada para empezar a entrenar en Los Guindos y otros tantos que lo van a hacer de manera escalonada hasta el domingo. Mientras tanto, en el club respiran con el estado físico de aquellos jugadores que acabaron tocados la temporada 25/26: Alberto Díaz, David Kravish y Tyson Pérez.

Marcos Cerveró, preparador físico cajista, pasó este miércoles por SER Deportivos Málaga y allí desgranó la situación de algunos miembros de la plantilla. Tanto el base como el ala-pívot ya llevan varios días entrenando en la pista verde y morada, mientras que el '5' va a llegar antes del lunes para probarse ante el nuevo cuerpo técnico.

Alberto Díaz

El capitán malagueño cerró el pasado curso con una fractura en el cuarto dedo de la mano izquierda que le impidió rendir al 100% en la Final Four de la Basketball Champions League, así como en el esprint final de la Liga Endesa, pero ya es una cosa del pasado.

Alberto Díaz se marchará concentrado con la selección española. / FEB

Alberto Díaz llega en plenas condiciones a la pretemporada malagueña y se marchará a la selección desde el día 23 para jugar los dos partidos de la segunda fase de clasificación al Mundial 2027 de Catar. "Alberto ha estado trabajando todo el verano, hemos estado trabajando todo el verano a diario además y está normal. De hecho ya fue a la otra ventana, bien", reconoció Cerveró.

David Kravish

El pívot estadounidense de pasaporte búlgaro fue otro de los nombres más señalados después de que una fractura del peroné le dejara en el dique seco prácticamente durante todo el curso 2025/26, con una lesión en un pie de por medio, entre la larguísima recuperación física y después la baloncestística que fue aún más difícil.

Su situación es algo diferente porque no ha llegado aún a Málaga, pero lo hará de forma anticipada y las sensaciones son positivas: "Kravish está trabajando bastante también, él llega unos días antes. Las últimas cinco semanas, sobre todo, está trabajando bastante intenso. Es un poco más complicado cuando está a distancia, pero yo veo lo que hacen todos los días, me dan el feedback y sus sensaciones están siendo buenas. Una cosa es cuando entrenas en solitario y otra es la demanda de cuando entrenas colectivo. Por eso mismo llega unos días antes, para que lo podamos ver con tranquilidad y ver cómo se siente, pero a priori el feedback es bueno".

Tyson Pérez

Probablemente, el ala-pívot es el jugador de toda la plantilla al que más beneficia que la pretemporada del Unicaja vaya a ser más larga, para llegar a punto después de un año marcado por las constantes lesiones: sufrió una tendinitis en el tendón de Aquiles de la pierna derecha que le dejó fuera de la Copa del Rey y terminó la temporada con un problema en el gemelo por un golpe con Fran Guerra en la lucha por el tercer y cuarto puesto de la Basketball Champions League.

Además de Alberto y Kendrick Perry, es otro de los cajistas que se le ha visto entrenar ya en Los Guindos y al que sigue muy de cerca Marcos Cerveró: "Está en pista con Andrija Gavrilovic y seguimos con este golpe que recibió de Fran Guerra, que tuvo ahí un problema en el gemelo. Hemos estado trabajando todo el verano con eso, ahora estamos ya metiendo baloncesto y va progresando, está contento, así que estamos contentos nosotros también", cerró.