Real Madrid-Unicaja, duelo de mucha altura para empezar la Liga Endesa 26/27

Ya es oficial el calendario de la Liga Endesa 2026/27 y no podía traer un inicio más de altura para el Unicaja: el Real Madrid. Ya con fecha incluida como es el domingo 27 de septiembre, a partir de las 19.00 horas, en el Movistar Arena. El inicio de Txus Vidorreta en competición oficial contra el estreno de Pedro Martínez de blanco y dos equipos con muchas e importantes novedades en sus plantillas.

Estreno en ACB

El nuevo Unicaja, ya sin Ibon Navarro, pondrá sus primeros cimientos en Liga Endesa frente al Real Madrid. Será la gran puesta en escena para el conjunto verde y morado después de un verano atípico por los numerosos cambios vividos en el banquillo y en la plantilla, así como por la ausencia de partidos con trofeos en liza durante el mes de septiembre a los que había malacostumbrado el equipo en los tres últimos veranos con la Copa Intercontinental y la Supercopa Endesa, la cual el Madrid tampoco jugará esta temporada 26/27.

El partido ante los blancos tendrá lugar apenas un par de semanas después de verse las caras en el Torneo Costa del Sol y no vendrá solo porque, precisamente, la segunda jornada será ante La Laguna Tenerife (3 de octubre, 19.30 horas), otro de los rivales del triangular de pretemporada. La vuelta en la competición del Unicaja ante sus aficionados, el estreno oficial de Txus Vidorreta en el Martín Carpena, ante su exequipo, ahora a los mandos de Jaka Lakovic... Dos jornadas de muchísimo calibre.

Fechas importantes

El primero de los equipos Euroliga en pasar por el Martín Carpena será el renovadísimo Barça (1 de noviembre, 19.00 horas), que servirá de reencuentro para Willy Hernangómez frente a su antiguo club. Alrededor de un mes más tarde, el 6 de diciembre, tocará pasar el puente en Málaga para recibir al Valencia Basket, más cajista que nunca: Mario Saint-Supéry, Kameron Taylor, Dylan Osetkowski y Yankuba Sima. No será hasta marzo de 2027 cuando venga el Baskonia (día 20, 21.00 horas) y cerrará el capítulo Euroliga en el Carpena el Real Madrid (9 de mayo, 19.00 horas).

En cuanto a los días navideños, los malagueños, se desplazarán hasta A Coruña para jugar el 27 de diciembre. El día 30 se despedirá el 2026 en el Palacio verde y morado ante el Obradoiro y también se le dará la bienvenida ante la afición el 2 de enero ante el Surne Bilbao.

Además, el Unicaja evitará, al menos en ACB, pasar los días con más afluencia de público de la Semana Santa malagueña como local. Jugará el Sábado de Pasión, aunque en el Carpena, contra los de Paolo Galbiati y de igual manera lo hará, también con la 'marea verde' el Domingo de Resurrección frente al Lleida de Melvin Ejim.

Calendario completo del Unicaja Jornada 1 | Real Madrid - Unicaja - 27 de septiembre de 2026 (19.00 h.)

| Real Madrid - Unicaja - 27 de septiembre de 2026 (19.00 h.) Jornada 2 | Unicaja - La Laguna Tenerife - 3 de octubre de 2026 (19.30 h.)

| Unicaja - La Laguna Tenerife - 3 de octubre de 2026 (19.30 h.) Jornada 3 | Unicaja - MoraBanc Andorra - 10 de octubre de 2026 (19.30 h.)

| Unicaja - MoraBanc Andorra - 10 de octubre de 2026 (19.30 h.) Jornada 4 | Kids&Us Manresa - Unicaja - 17 de octubre de 2026 (18.00 h.)

| Kids&Us Manresa - Unicaja - 17 de octubre de 2026 (18.00 h.) Jornada 5 | Río Breogán - Unicaja - 25 de octubre de 2026 (18.00 h.)

| Río Breogán - Unicaja - 25 de octubre de 2026 (18.00 h.) Jornada 6 | Unicaja - Barça - 1 de noviembre de 2026 (19.00 h.)

| Unicaja - Barça - 1 de noviembre de 2026 (19.00 h.) Jornada 7 | Casademont Zaragoza - Unicaja - 8 de noviembre de 2026 (17.00 h.)

| Casademont Zaragoza - Unicaja - 8 de noviembre de 2026 (17.00 h.) Jornada 8 | Unicaja - FIATC Girona - 15 de noviembre de 2026 (12.30 h.)

| Unicaja - FIATC Girona - 15 de noviembre de 2026 (12.30 h.) Jornada 9 | Recoletas Salud San Pablo Burgos - Unicaja - 21 de noviembre de 2026 (18.00 h.)

| Recoletas Salud San Pablo Burgos - Unicaja - 21 de noviembre de 2026 (18.00 h.) Jornada 10 | Unicaja - Valencia Basket - 6 de diciembre de 2026 (19.00 h.)

| Unicaja - Valencia Basket - 6 de diciembre de 2026 (19.00 h.) Jornada 11 | UCAM Murcia - Unicaja - 10 de diciembre de 2026 (21.00 h.)

| UCAM Murcia - Unicaja - 10 de diciembre de 2026 (21.00 h.) Jornada 12 | iLERNA Lleida - Unicaja - 13 de diciembre de 2026 (12.30 h.)

| iLERNA Lleida - Unicaja - 13 de diciembre de 2026 (12.30 h.) Jornada 13 | Unicaja - Asisa Joventut - 19 de diciembre de 2026 (19.30 h.)

| Unicaja - Asisa Joventut - 19 de diciembre de 2026 (19.30 h.) Jornada 14 | Leyma Coruña - Unicaja - 27 de diciembre de 2026 (16.30 h.)

| Leyma Coruña - Unicaja - 27 de diciembre de 2026 (16.30 h.) Jornada 15 | Unicaja - Monbus Obradoiro - 30 de diciembre de 2026 (21.00 h.)

| Unicaja - Monbus Obradoiro - 30 de diciembre de 2026 (21.00 h.) Jornada 16 | Unicaja - Surne Bilbao - 2 de enero de 2027 (19.30 h.)

| Unicaja - Surne Bilbao - 2 de enero de 2027 (19.30 h.) Jornada 17 | Kosner Baskonia - Unicaja - 10 de enero de 2027 (19.00 h.)

| Kosner Baskonia - Unicaja - 10 de enero de 2027 (19.00 h.) Jornada 18 | Barça - Unicaja - 17 de enero de 2027 (19.00 h.)

| Barça - Unicaja - 17 de enero de 2027 (19.00 h.) Jornada 19 | Unicaja - Recoletas Salud San Pablo Burgos - 23 de enero de 2027 (19.30 h.)

| Unicaja - Recoletas Salud San Pablo Burgos - 23 de enero de 2027 (19.30 h.) Jornada 20 | Unicaja - Río Breogán - 31 de enero de 2027 (12.30 h.)

| Unicaja - Río Breogán - 31 de enero de 2027 (12.30 h.) Jornada 21 | FIATC Girona - Unicaja - 6 de febrero de 2027 (21.00 h.)

| FIATC Girona - Unicaja - 6 de febrero de 2027 (21.00 h.) Jornada 22 | Unicaja - UCAM Murcia - 14 de febrero de 2027 (18.00 h.)

| Unicaja - UCAM Murcia - 14 de febrero de 2027 (18.00 h.) Jornada 23 | Asisa Joventut - Unicaja - 7 de marzo de 2027 (17.00 h.)

| Asisa Joventut - Unicaja - 7 de marzo de 2027 (17.00 h.) Jornada 24 | MoraBanc Andorra - Unicaja - 13 de marzo de 2027 (19.30 h.)

| MoraBanc Andorra - Unicaja - 13 de marzo de 2027 (19.30 h.) Jornada 25 | Unicaja - Kosner Baskonia - 20 de marzo de 2027 (21.00 h.)

| Unicaja - Kosner Baskonia - 20 de marzo de 2027 (21.00 h.) Jornada 26 | Unicaja - iLERNA Lleida - 28 de marzo de 2027 (12.30 h.)

| Unicaja - iLERNA Lleida - 28 de marzo de 2027 (12.30 h.) Jornada 27 | La Laguna Tenerife - Unicaja - 3 de abril de 2027 (19.30 h.)

| La Laguna Tenerife - Unicaja - 3 de abril de 2027 (19.30 h.) Jornada 28 | Unicaja - Kids&Us Manresa - 10 de abril de 2027 (18.00 h.)

| Unicaja - Kids&Us Manresa - 10 de abril de 2027 (18.00 h.) Jornada 29 | Unicaja - Casademont Zaragoza - 17 de abril de 2027 (19.30 h.)

| Unicaja - Casademont Zaragoza - 17 de abril de 2027 (19.30 h.) Jornada 30 | Monbus Obradoiro - Unicaja - 25 de abril de 2027 (12.00 h.)

| Monbus Obradoiro - Unicaja - 25 de abril de 2027 (12.00 h.) Jornada 31 | Valencia Basket - Unicaja - 2 de mayo de 2027 (12.30 h.)

| Valencia Basket - Unicaja - 2 de mayo de 2027 (12.30 h.) Jornada 32 | Unicaja - Real Madrid - 9 de mayo de 2027 (19.00 h.)

| Unicaja - Real Madrid - 9 de mayo de 2027 (19.00 h.) Jornada 33 | Surne Bilbao - Unicaja - 15 de mayo de 2027 (18.00 h.)

| Surne Bilbao - Unicaja - 15 de mayo de 2027 (18.00 h.) Jornada 34 | Unicaja - Leyma Coruña - 21, 22 o 23 de mayo de 2027 (horario sin confirmar)

Partidos hacia la Copa del Rey

Valencia volverá a acoger la Copa del Rey del 18 al 21 de febrero. ¿Cuál será el camino de los de Txus Vidorreta hasta entonces? El corte será en la jornada 17, la última de la primera vuelta. Las últimas cuatro serán para los malagueños contra el Leyma Coruña en su vuelta a la ACB, el Monbus Obradoiro, también de regreso a la máxima competición, el Surne Bilbao y el Baskonia.

El Unicaja de Txus Vidorreta ya conoce su camino en Liga Endesa. / UnicajaB.Fotopress (Mariano Pozo)

Partidos hacia el play off

El play off empezará el 25 de mayo con los cuartos de final. El Unicaja buscará volver al sitio que nunca debió abandonar el pasado curso y, para ello, se jugará las últimas cuatro jornadas con Valencia Basket en el Roig Arena, el Real Madrid, el Surne Bilbao y el Leyma Coruña como cierre de la temporada regular en Liga Endesa.

En este enlace se pueden ver todas las fechas y horarios de las 34 jornada que mantendrán en vilo a los 18 equipos de la ACB: https://acb.com/es/liga/calendario.