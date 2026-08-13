El Unicaja, a recuperar el territorio cedido en la ACB

El Unicaja ya conoce cuál será el camino a recorrer en la Liga Endesa 2026/27 en una temporada que no debe ser algo más. Más allá del 50 aniversario que va a vivir club de Los Guindos, el equipo ha experimentado un giro de 180 grados casi estructuralmente para alejarse de la imagen ofrecida el año pasado y recuperar el sitio al que pertenece en el baloncesto español, especialmente en la temporada regular de la ACB.

Verano de cambios

Ha sido un verano de muchísimos movimientos. En el banquillo, Ibon Navarro quiso renunciar a su último año de contrato y Juanma Rodríguez eligió a Txus Vidorreta como sucesor. Alberto Miranda acompañará al vitoriano en su nuevo paso por el Estrella Roja de la Euroliga, mientras que Paco Aurioles es ahora el nuevo director de la cantera cajista. Gonzalo Hermoso es el primero de los ayudantes anunciados y aún queda otra figura más.

En la plantilla, han salido Justin Cobbs, Xavier Castañeda, Chris Duarte, Chase Audige, James Webb III, Killian Tillie, Emir Sulejmanovic, Augustine Rubit y Olek Balcerowski, además de Arturas Butajevas, son los jugadores que han abandonado las filas malagueñas para dar entrada a Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Amine Noua, Willy Hernangómez y Yannick Nzosa, a la espera de confirmar a Simonas Lukosius y el nombre del pívot 'bicho'.

Melwin Pantzar ya ha ejercido como jugador del Unicaja. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Esa es la imagen que va a presentar el Unicaja 2026/27 para recuperar la identidad y esa idea permanente de "molestar en la mesa de los grandes". El objetivo del club de Los Guindos no es ganar títulos. En realidad, viene de un período casi irreal con siete trofeos desde febrero de 2023 hasta septiembre de 2025. Una auténtica locura. Sin embargo, estar en la competición por los mismos es una obligación por historia, por presupuesto y también por proyecto.

Liga Endesa

El paso más importante pasa por hacerlo en la temporada regular. Siempre se habla desde el club de Los Guindos que el suelo competitivo debe ser clasificarse al play off de la Liga Endesa, hacer un buen papel en la temporada regular para llegar a la carrera final por el título de la ACB entre los ocho mejores equipos españoles. El pasado curso, por primera vez desde la temporada 2021/22, el equipo cajista se quedó fuera.

El average personal contra La Laguna Tenerife, entonces del ahora cajista Txus Vidorreta, fue de -41 puntos para el Unicaja. A nivel individual, se llevó un -24 del MoraBanc Andorra, -16 del Río Breogán, un bochornoso -30 en la Copa del Rey contra el Real Madrid, -16 del Surne Bilbao, -12 del Covirán Granada -colista casi desahuciado, una diferencia que llegó a ser mucho más-, -18 frente al UCAM Murcia y -21 en aquel partido en dos capítulos frente al Joventut.

El Unicaja perdió de 30 en los cuartos de Copa contra el Madrid. / ACBPhoto

Y es que el Unicaja no va a ser el favorito a ganar la Copa del Rey ni la Liga Endesa, al menos por presupuesto, pero debe ser ese equipo que todos los transatlánticos quieran evitar por el camino. Esa condición también forma parte del estatus de un club que en los últimos años se había acostumbrado a jugar finales, levantar trofeos y competir de tú a tú con los grandes del baloncesto español, arrebatando la gloria.

Competir sobre una base

Recuperar ese lugar exigirá mucho más que acertar con los fichajes. Será necesario recuperar la regularidad de ir a ganar cada día, la identidad con la que enamoró a la 'marea verde' y la capacidad de estar siempre agarrado al curso de los encuentros. Sobre todo, estar mínimo donde hay que estar: entre los ocho clasificados de la Copa del Rey y del play off de la Liga Endesa, siempre con la capacidad de competir.

El Unicaja no parte de cero. Mantiene una estructura reconocible, vuelve a contar con jugadores llamados a tener peso y afronta una temporada con varios frentes para demostrar que lo ocurrido el año pasado fue un paréntesis y no un cambio de tendencia. Pero el verdadero examen estará en la pista: en saber si vuelve a ser ese equipo que compite hasta el final, que convierte cada eliminatoria en una batalla y que llega a mayo con algo importante en juego.