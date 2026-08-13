Vidorreta empezará la pretemporada con los internacionales Alberto Díaz, Hernangómez y Pantzar

El Unicaja ya tiene bien estructurada la pretemporada que dará comienzo al nuevo proyecto de Txus Vidorreta. La presencia de la segunda fase de clasificación al Mundial 2027 complica el ajuste de los tiempos y, especialmente, descarta hasta cuatro jugadores para formar parte del grupo desde el kilómetro cero, pero lo cierto es que el técnico bilbaíno podrá contar con tres de sus internacionales. Al menos, hasta empezar el día 20 los entrenamientos en pista.

Noua

La primera baja del Unicaja por convocatoria nacional es Noua. De hecho, empezará la pretemporada y lejos de Málaga porque la selección de Francia iniciará los preparativos el día 17, justo el día que empiezan oficialmente los exámenes médicos en la plantilla malagueña y especialmente temprano si se compara con España y Suecia. El grupo liderado por Victor Wembanyama jugará el 27 de agosto contra Eslovenia y lo hará de nuevo el 30 frente a Suecia.

Melwin Pantzar jugará con Suecia la segunda fase de clasificación al Mundial 2027. / FIBA

Pantzar

Suecia ha citado a sus jugadores el 22 de agosto para comenzar la preparación en Estocolmo. Desde allí partirán el día 25 hasta Finlandia para disputar el primero de los dos partidos y regresarán a la capital sueca el 28 para tener dos días de entrenamiento antes de la gran cita contra Francia. Un partido que, por ejemplo, servirá para ver en acción tanto a Pantzar como a Noua, dos de las novedades del Unicaja este nuevo curso.

Alberto y Willy

España, por su parte, iniciará la concentración el 23 de agosto con la presencia de tres cajistas como Alberto Díaz y Willy Hernangómez en la pista, y Paco Aurioles en el banquillo como ayudante de Chus Mateo, además del malagueño Mario Saint-Supéry. Los dos encuentros serán el día 28 ante Portugal y el 31 ante Grecia, sin Giannis Antetokounmpo en el cuadro heleno.

Txus Vidorreta y Willy Hernangómez coincidieron en la selección española. / FEB/A. Nevado

El objetivo es hacer grupo desde el día 1 para encajar todos los nuevos jugadores que llegan al grupo de veteranos que se mantiene. "Tenemos tiempo de que los chicos lleguen, tanto Willy como Alberto como Melvin, estén aquí una semana completa con nosotros, conviviendo con los chicos y luego marchan", decía Marcos Cerveró, preparador físico del Unicaja.

No será hasta los primeros días de septiembre cuando la plantilla vuelva a estar reunida al completo, ya pensando en la final de la Copa Andalucía. Habrá que ver si para entonces Dubái ya ha hecho oficial el fichaje de Simonas Lukosius y la cesión a Los Guindos y si Juanma Rodríguez y Asier Alonso consiguen dar luz a la llegada del pívot.