Dos semanas sin noticias en el Unicaja por parte de Dubái para anunciar a Lukosius

Han pasado dos semanas desde que, primero desde Lituania y después confirmado en Málaga, saliera a la palestra el nombre de Simonas Lukosius como futuro jugador del Unicaja en calidad de cedido, procedente del Dubái. Era el alero tirador elegido por Txus Vidorreta para jugar en este nuevo proyecto, pero no ha habido ni una sola noticia desde el club de los Emiratos Árabes para hacer oficial la incorporación.

Para empezar, hay que tener claro que no es un movimiento que dependa estrictamente del Unicaja. A 14 de agosto, ni siquiera el lituano, con pasaporte e internacional por Alemania, es oficialmente jugador del equipo de Xavi Pascual. La única noticia confirmada hasta el momento es que el Rytas Vilnius ya se despidió del último MVP de la Final Four de la Basketball Champions League hace unos días... y hasta ahí.

Simonas Lukosius fue el MVP de la Final Four 2025/26 con el Rytas Vilnius. / BCL

Los tiempos del Dubái

Los medios europeos ya informaron durante el mes de junio junio que el futuro de Lukosius pasaba por Dubái, aunque no de forma inmediata. La construcción de una plantilla hecha por y para competir por el título de la Euroliga desde la jornada 1 le dejaba sin un hueco para tener minutos y el plan inicial, desde el primer momento, fue buscarle un destino en el que pudiera seguir creciendo. Y ahí es donde apareció el Unicaja en este movimiento.

En realidad, el silencio es más anecdótico que trascendente. El jugador va a vestir la nueva equipación del Unicaja esta temporada 2026/27, presentada este viernes, y completará el perímetro junto a Kendrick Perry, Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Tyler Kalinoski, Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic e Ignas Brazdeikis.

¿Por qué entonces aún no se ha hecho oficial la cesión? Son los tiempos que manejan desde los Emiratos Árabes y tienen dos ejemplos este mismo verano. Yannick Kraag y Kevin Kokila son dos jugadores que ya tenían un contrato firmado con el club emiratí desde el mes de junio y sus fichajes no fueron oficiales hasta la semana pasada. Casi dos meses de espera para después anunciar las cesiones a Joventut y Virtus Bologna, respectivamente.

El fichaje de Tyson Carter también se alargó en el tiempo por temas burocráticos. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Ejemplo de Carter

No es la primera vez que el Unicaja espera tanto tiempo para hacer oficial una incorporación. Le llegó a suceder hasta en dos ocasiones con Tyson Carter, primero con su cesión y después con el fichaje. Los trámites burocráticos con el Zenit de San Petersburgo ruso, en pleno conflicto con Ucrania, eran realmente lentos y difíciles, y fue un movimiento que se dilató más de lo esperado en el tiempo.

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Va camino de hacerlo todo lo que gira alrededor de Simonas Lukosius, que no estará con Alemania en esta ventana veraniega de clasificación al Mundial. Cuándo llegará a Los Guindos es una pregunta que incluso se hacen desde dentro del club. Lo que está claro es que va a vestir la camiseta verde y morada y que será uno más en el nuevo proyecto de Txus Vidorreta... al menos cuando llegue.