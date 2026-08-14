El Unicaja presenta su primera equipación para la temporada 26/27: precio y dónde comprar

El Unicaja ha mostrado este jueves la primera equipación vestirán todos los equipos del club de Los Guindos durante esta temporada 2026/27, donde se cumple el 50 aniversario de la entidad cajista. Manteniendo los colores tradicionales como son el verde y el morado de la bandera de Málaga, innova en la disposición de las líneas bajo el lema "cada línea cuenta porque juntas construyen lo que somos".

Diseño

El diseño apuesta por una composición dinámica de franjas que aparecen, desaparecen y vuelven a surgir a lo largo de la camiseta y los pantalones, separadas por una franja verde horizontal que divide la camiseta en dos. Como novedad, el uniforme de esta campaña presenta una trama que simboliza la espuma característica de las olas del mar Mediterráneo que queda en la orilla de las costas malagueñas, a la vez que incorpora detalles en blanco en el cuello, las sisas y el dobladillo de los pantalones.

El cubre que acompañará a todos los equipos del club tanto en los partidos de casa como en los que se disputen lejos de Málaga mantiene el mismo patrón de la primera equipación. Aunque en esta prenda las líneas moradas cobran aún más protagonismo al haber mayor continuidad en la parte delantera y trasera.

En esta camiseta aparecen en la parte delantera Fundación Unicaja y Costa del Sol, en la espalda son Unicaja y Cueva de Nerja las marcas protagonistas. El diseño se cierra con la presencia de Sabor a Málaga en ambas mangas del cubre.

Este es el nuevo cubre del Unicaja para la temporada 26/27. / UnicajaCB

Características técnicas

Joma cumple ocho temporadas siendo la marca encargada de confeccionar la equipación del Unicaja. Partiendo desde la innovación que caracteriza a la marca y con el objetivo de responder a las exigencias del baloncesto actual, las equipaciones cuentan con material y tecnología desarrolladas para favorecer el rendimiento de todos los jugadores del club que vestirán de nuevo las prendas Joma en todas las categorías.

Al igual que el curso anterior, el escudo del Unicaja no irá sublimado ni impreso en la equipación, sino que está incorporado con silicona termosellada. Esta técnica está pensada para ofrecer confort a los jugadores, ya que evita rozaduras y no afecta a la elasticidad de las prendas.

Precio y dónde comprar

Los productos ya están a la venta en las dos tiendas oficiales de Los Guindos y Plaza de la Marina, así como en la tienda online. La camiseta de juego y el cubre tienen un precio de 65,90 euros, mientras que los pantalones de juego se pueden comprar por 39,90 euros. También está disponible ya el set de bebé (camiseta, pantalón y calcetines) por 52,90 euros.