Kendrick Perry estalla contra la negatividad de "Twitter Unicaja" en redes sociales

Kendrick Perry ha dicho basta en redes sociales. Afronta su quinta temporada en el Unicaja, es el jugador más activo en redes sociales y ha publicado un mensaje muy necesario para pedir tranquilidad y cordura a una parte de la afición. Ahora, tras la presentación de la nueva equipación en la que él era el modelo y cuyo diseño ha dejado un sinfín de comentarios negativos, lo cual está lejos de ser puntual.

"Twitter Unicaja... ¿podemos POR FAVOR dejar de lado la negatividad? Lo entiendo. En las redes sociales todo el mundo tiene una plataforma y siente que tiene derecho a una opinión, pero, ¿por qué siempre tan negativo? ¿Qué tal si intentamos celebrar el 50 aniversario y apreciar la historia de este club en su lugar? Me he mordido la lengua por un tiempo, pero es agotador entrar aquí y ver cómo los "fans" siempre tienen un problema con todo... ¿Realmente quieren entrar en este 50º año con una energía tan negativa? Todo lo que pido al entrar en esta temporada es un abrumador sentido de apoyo y gratitud. En los buenos momentos, en los malos momentos, sin importar cómo se vean las camisetas... sepan que daremos lo mejor de nosotros como siempre e intentaremos contar con todos ustedes para que nos respalden", escribía el '55' en sus redes sociales.

Lejos de ser algo anecdótico

En realidad, es un mensaje que ha coincidido con la salida de la nueva primera equipación cajista, en la que él es protagonista, pero que puede expandirse a otros muchísimos temas que salen -o salían- prácticamente a diario en las redes sociales: el deseo del club por renovar a Ibon Navarro, finalmente su salida, los nombres que salieron para ocupar el banquillo, la llegada definitiva de Txus Vidorreta, la salida de Olek Balcerowski, la política de comunicación... y eso solo ha sido este verano que, presumiblemente, ha sido ilusionante.

A lo largo del año hay infinitud de conversaciones que solo se dirigen hacia la crítica negativa y que no hacen más que generar un ruido extraño, a veces hasta incomprensible para otras aficiones. Incluso cuando el Unicaja estaba inmerso en ganar título tras título, crítica por cualquier detalle. El problema no es la crítica, sino la negatividad de forma sistemática.

Habrá que ver si hay respuesta o una sintomatología diferente a lo que está por venir. Al menos, el día 20 empieza a botar el balón y eso puede mejorar los ánimos de una afición necesitada de ver a los suyos en acción después de uno de los veranos más largos que se recuerdan.