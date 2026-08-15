El mercado de fichajes del Unicaja y sus rivales: todos esperan al pívot

Al Unicaja le queda esa guinda para culminar el primer mercado de fichajes del nuevo proyecto de Juanma Rodríguez, Asier Alonso y Txus Vidorreta: el ansiado pívot titular. Es la última gran decisión del mercado y, sin lugar a dudas, también una de las más complicadas. El mercado está poniendo el listón de dificultad en un nivel muy alto y se resiste a llegar ese jugador que cuadre en el club por el presupuesto disponible, por el proyecto y por el encaje de los tiempos, que ya ha tirado varias posibilidades muy cercanas.

El equipo de Los Guindos se ha inmerso en una amplia reconstrucción en un verano en que la demanda es muy superior a la oferta. Prácticamente, más que nunca. Los equipos de Euroliga cada vez hacen más amplias sus plantillas y el resto de los clubes se mueven en un mercado condicionado por los cupos y por otros jugadores que priorizan esperar hasta final de septiembre por la NBA antes que aceptar una oferta temprana en el Viejo Continente.

Joel Bolomboy fue una opción muy cercana al Unicaja. / Euroliga

El caso Bolomboy

Joel Bolomboy fue por momentos una opción muy seria para recalar en Málaga. El pívot había llegado a un principio de acuerdo con el ASVEL Villeurbanne, pero los problemas presupuestarios pusieron en jaque todas sus operaciones. El Unicaja fue a por el ucraniano y, cuando ultimaba las negociaciones, el equipo francés confirmó que Bolomboy sí se iba a quedar en la plantilla gala. De hecho, ya es oficial.

A partir de ahí, empezó la semana para reiniciar llamadas y volver a rastrear el mercado. Este próximo lunes arrancan las pruebas médicas oficialmente y, si nada cambia radicalmente, el '5' no va a estar con inmediatez, pero puede pasar cualquier cosa. La plantilla disponible estará citada el jueves para comenzar los entrenamientos en pista y habrá que ver si ese margen da alguna posibilidad.

Willy Hernangómez (Unicaja) y Olek Balcerowski (Barça) han cambiado sus equipos. / ACBPhoto

Tenerife, Baskonia y Barça

Es una circunstancia en la que se encuentra el Unicaja, pero no está solo. Un ejemplo muy claro es La Laguna Tenerife. La idea del club aurinegro era sustituir a Fran Guerra con un pívot cupo. Sin embargo, el cambio de estrategia ha sido casi obligatorio. Es tal la dificultad que presenta el mercado en la pintura que ese JFL (Jugador Formado Localmente) lo han buscado en el perímetro con Arturs Kurucs para no cerrarse ninguna puerta en el juego interior.

Baskonia y Barça, con el cartel de Euroliga, siguen sin dar con su pívot y apuntan a Estados Unidos. Allí hay muchos jugadores que intentan arañar un contrato no garantizado con alguna franquicia, algún contrato two-way que les mantiene unidos al filial y al equipo de la NBA o incluso la posibilidad de hacer la pretemporada para apurar cualquier opción posible. También el Unicaja está inmerso en aquellas aguas a la espera de su '5' titular.

Cameron Hunt es el único extracomunitario del Unicaja. / ACBPhoto

La plaza extracomunitaria

Los tres proyectos ven con buenos ojos utilizar una plaza extracomunitaria. El club de Los Guindos dispone de ella, ya que solo Cameron Hunt la ocupa. En Vitoria van a conseguir un par de pasaportes en esta ventana internacional para que el único extracomunitario sea Markus Howard. Mientras que en el Barça ven con buenos ojos ir rotando en las competiciones ACB entre Tyrese Martin, Justin Robinson y si llega un tercero.

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Mientras tanto, en los despachos se respira cierto aire de tranquilidad. El escenario ideal hubiese sido tener el próximo lunes a los 15 jugadores, pero era una utopía teniendo en cuenta las condiciones que han marcado este nuevo mercado. Olek Balcerowski también llegó el 2 de septiembre. Mientras tanto, opciones para ese 'bicho' hay y Y el Unicaja sigue siendo un destino atractivo para ese ‘5’ que todavía busca.