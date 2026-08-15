Pretemporada
Torneo Costa del Sol: Últimas horas de prioridad para los abonados del Unicaja en la compra de entradas para partido contra el Madrid
El equipo verde se presentará ante su afición en el Martín Carpena el próximo 12 de septiembre y las localidades están disponibles a ocho euros, a partir del lunes también para el público general
El Unicaja vuelve a subir las marchas de cara a la pretemporada con gran actividad. Este lunes habrá lugar para las pruebas médicas de algunos jugadores, además de la presentación oficial de Willy Hernangómez como nuevo jugador cajista. Será el jueves cuando Txus Vidorreta tome la palabra con los primeros entrenamientos y antes, este domingo con la vista puesta en el Torneo Costa del Sol, hay noticias importantes para la 'marea verde'.
Torneo Costa del Sol
Este 16 de agosto acaba el plazo prioritario con el que los abonados cajistas tienen prioridad para comprar las entradas del Unicaja - Real Madrid en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena. A partir del lunes, cualquier persona podrá acceder a la compra para ver un amistoso que no solo traerá novedades en el banquillo cajista, sino también en el blanco con Pedro Martínez como gran pieza visible de la revolución.
Las entradas tienen un coste de ocho euros sin distinción del lugar ni tampoco de la edad. Por el momento, están agotadas todas las de Tribuna que ofrecen una visibilidad más cercana. Cuanto más alta es la altura de la localización, mayor número de asientos hay disponible. Se pueden comprar a través de la página web y también en las tiendas oficiales del club. Las entradas para los nacidos entre 2022 y 2026 estarán disponibles el mismo día del encuentro.
La presentación ante la afición
Será la presentación del nuevo proyecto ante la 'marea verde'. Txus Vidorreta ocupará el banquillo local y se estrenarán ante su nueva afición jugadores como Melwin Pantzar, Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Willy Hernangómez o Amine Noua. Además, volverá a su casa Yannick Nzosa, de vuelta al primer equipo malagueño. ¿Estarán Simonas Lukosius y el ansiado pívot? Lo primero lo dictaminará Dubái y lo segundo será el mercado quien tome la última palabra.
A partir de ese 12 de septiembre, empezará una cuenta atrás, con un par de amistosos de por medio, para que la Liga Endesa vuelva al Martín Carpena. No lo hará en la primera jornada, donde los malagueños jugarán frente al Real Madrid en el Movistar Arena, sino que habrá que esperar a hacerlo el 3 de octubre con nuevo duelo Unicaja - La Laguna Tenerife. Esta vez, con el morbo de ser el primer enfrentamiento oficial que tiene Vidorreta con su exequipo.
Amistosos
Antes también habrá un par de buenas oportunidades para ver al Unicaja. El 30 de agosto juega el Memorial Javier Imbroda en Melilla y el 5 de septiembre disputará la final de la Copa Andalucía en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba. También en una ciudad andaluza, el Unicaja se enfrentará al UCAM Murcia, ya con las entradas a la venta.
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