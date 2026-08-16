Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mariano Ruiz Araujo: "Los malagueños merecemos una ciudad que solucione"Planes alternativos para escapar del bullicio de la FeriaCuando los barcos zarpaban de la plaza del Siglo de MálagaFunes inaugura la Feria de Málaga con su pregónEl calor quiebra las expectativas de la vendimiaTejer para hacer más llevadero el cáncerTres cañeteras en Uganda
instagramlinkedin

Mercado de fichajes

El CEO del Dubái ratifica la cesión al Unicaja de Simonas Lukosius

El lituano llega a Málaga en calidad de cedido desde el club emiratí, que quiere aplicar un nuevo modelo de negocio en la conformación de las plantillas del baloncesto europeo

Simonas Lukosius jugará un año cedido en el Unicaja antes de dar el salto a Dubái.

Simonas Lukosius jugará un año cedido en el Unicaja antes de dar el salto a Dubái. / BCL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Ya está confirmado, aunque no en un anuncio por parte oficial de los clubes, que Simonas Lukosius va a jugar esta temporada 2026/27 en el Unicaja y las noticias vienen esta vez desde Dubái. Dejan Kamenjasevic, CEO y director general del club de los Emiratos Árabes, dio una extensa entrevista en Mozzart Sport en la que aseguró que una de las cuatro cesiones que habían planteado este verano era al club de Los Guindos.

Cesión confirmada al Unicaja

"Sí, al final creamos un nuevo sistema que hasta ahora se aplicaba principalmente al fútbol y ahora estamos intentando aplicarlo también al baloncesto. Tomamos jugadores que luego cedemos a otros equipos. Ya viste que hemos anunciado algunos y anunciaremos otros. Por ahora, hay cuatro jugadores, dos en Joventut, uno en Unicaja y uno en Virtus", aseguró el bosnio.

Lukosius, durante su impresionante final de la BCL con 23 puntos, aún en el Rytas.

Lukosius, durante su impresionante final de la BCL con 23 puntos, aún en el Rytas. / BCL

El equipo malagueño empieza este lunes los exámenes médicos y el jueves los entrenamientos, y ni siquiera ha habido un anuncio por parte de ninguno de los clubes para oficializar la cesión. Han pasado dos semanas desde que salieron los rumores acerca de esta nueva incorporación, aunque es cierto que Dubái tardó en confirmar otros préstamos alrededor de dos meses.

Al menos, la buena noticia para Txus Vidorreta es que va a poder trabajar con el alero desde el primer día que llegue porque no está convocado con Alemania para esta segunda fase de grupos de la clasificación al Mundial 2027. Pese a ser lituano de nacimiento, también cuenta con el pasaporte germano y debutó a las órdenes de Álex Mumbrú en la anterior ventana. Ahora con casi todos los jugadores NBA y Euroliga, se ha quedado sin sitio.

Lukosius es internacional con Alemania, pese a haber nacido en Lituania.

Lukosius es internacional con Alemania, pese a haber nacido en Lituania. / FIBA

Nuevo modelo de Dubái

Dejan Kamenjasevic también explicó el nuevo modelo de contrataciones, más propio de otros deportes, que busca traer Dubái al baloncesto europeo: "No nos cuestan nada, los equipos en los que juegan les pagan. Pero, por ejemplo, en uno o dos años, si demuestran su valía, los llevaremos al primer equipo y no nos costarán dos millones más otro millón por la cláusula de rescisión, sino 600.000 sin ninguna cláusula. Claro que es un riesgo. A veces funciona, a veces no, pero estamos hablando de la visión y la estrategia y de los cambios que hemos introducido en la parte deportiva al comparar la última temporada con la que viene".

Noticias relacionadas

El Unicaja, por lo pronto, ha salido beneficiado al conseguir por un año al último MVP de la Final Four de la Basketball Champions League. Era una de las piezas que más necesitaba Vidorreta para darle amenaza de tiro al puesto de '3' y la tiene con uno de los grandes jóvenes del baloncesto europeo, Simonas Lukosius.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada y se siente con fuerza en Málaga
  2. Una tormenta de rayos y truenos sorprende a Málaga de madrugada
  3. La Junta de Andalucía activa la fase de emergencia ante el riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 5
  4. Bandera roja y baño prohibido en cuatro playas de Málaga capital este sábado
  5. La Aemet activa el aviso amarillo por tormentas en tres comarcas de Málaga tras el 'sorprendente' aguacero de madrugada
  6. Revuelta en Málaga Este por un paseo marítimo y un modelo
  7. La Guardia Civil investiga el robo de cuatro pistolas reglamentarias en dependencias de la Policía Local de Rincón de la Victoria
  8. Un tomate Huevo de Toro alcanza los 20.000 euros en Coín en una subasta de récord

Las hermanas Navarro embrujan el Auditorio de la Feria en su noche de estreno

Las hermanas Navarro embrujan el Auditorio de la Feria en su noche de estreno

El CEO del Dubái ratifica la cesión al Unicaja de Simonas Lukosius

El CEO del Dubái ratifica la cesión al Unicaja de Simonas Lukosius

Hugo Morales, el malagueño campeón de motos de agua con 12 años: "A todos los niños les gustaría esa adrenalina"

Hugo Morales, el malagueño campeón de motos de agua con 12 años: "A todos los niños les gustaría esa adrenalina"

El restaurante Frou Frou lleva los sabores del Mediterráneo a las noches de verano en Marbella

El restaurante Frou Frou lleva los sabores del Mediterráneo a las noches de verano en Marbella

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

Directo | Más de un centenar de migrantes interceptados y 61 detenidos en Marruecos

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

El presidente de Ecuador y su mujer pierden a su esperado tercer hijo tras una complicación en el parto

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

Rubén Martínez, chef: “El aperitivo más elegante del verano se hace con 1 lata de mejillones, parmesano y tomate seco”

La solidaridad de tres cañeteras viaja a Uganda: "Hay más necesidad de la que vemos"

La solidaridad de tres cañeteras viaja a Uganda: "Hay más necesidad de la que vemos"
Tracking Pixel Contents