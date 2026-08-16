El CEO del Dubái ratifica la cesión al Unicaja de Simonas Lukosius

Ya está confirmado, aunque no en un anuncio por parte oficial de los clubes, que Simonas Lukosius va a jugar esta temporada 2026/27 en el Unicaja y las noticias vienen esta vez desde Dubái. Dejan Kamenjasevic, CEO y director general del club de los Emiratos Árabes, dio una extensa entrevista en Mozzart Sport en la que aseguró que una de las cuatro cesiones que habían planteado este verano era al club de Los Guindos.

Cesión confirmada al Unicaja

"Sí, al final creamos un nuevo sistema que hasta ahora se aplicaba principalmente al fútbol y ahora estamos intentando aplicarlo también al baloncesto. Tomamos jugadores que luego cedemos a otros equipos. Ya viste que hemos anunciado algunos y anunciaremos otros. Por ahora, hay cuatro jugadores, dos en Joventut, uno en Unicaja y uno en Virtus", aseguró el bosnio.

Lukosius, durante su impresionante final de la BCL con 23 puntos, aún en el Rytas. / BCL

El equipo malagueño empieza este lunes los exámenes médicos y el jueves los entrenamientos, y ni siquiera ha habido un anuncio por parte de ninguno de los clubes para oficializar la cesión. Han pasado dos semanas desde que salieron los rumores acerca de esta nueva incorporación, aunque es cierto que Dubái tardó en confirmar otros préstamos alrededor de dos meses.

Al menos, la buena noticia para Txus Vidorreta es que va a poder trabajar con el alero desde el primer día que llegue porque no está convocado con Alemania para esta segunda fase de grupos de la clasificación al Mundial 2027. Pese a ser lituano de nacimiento, también cuenta con el pasaporte germano y debutó a las órdenes de Álex Mumbrú en la anterior ventana. Ahora con casi todos los jugadores NBA y Euroliga, se ha quedado sin sitio.

Lukosius es internacional con Alemania, pese a haber nacido en Lituania. / FIBA

Nuevo modelo de Dubái

Dejan Kamenjasevic también explicó el nuevo modelo de contrataciones, más propio de otros deportes, que busca traer Dubái al baloncesto europeo: "No nos cuestan nada, los equipos en los que juegan les pagan. Pero, por ejemplo, en uno o dos años, si demuestran su valía, los llevaremos al primer equipo y no nos costarán dos millones más otro millón por la cláusula de rescisión, sino 600.000 sin ninguna cláusula. Claro que es un riesgo. A veces funciona, a veces no, pero estamos hablando de la visión y la estrategia y de los cambios que hemos introducido en la parte deportiva al comparar la última temporada con la que viene".

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El Unicaja, por lo pronto, ha salido beneficiado al conseguir por un año al último MVP de la Final Four de la Basketball Champions League. Era una de las piezas que más necesitaba Vidorreta para darle amenaza de tiro al puesto de '3' y la tiene con uno de los grandes jóvenes del baloncesto europeo, Simonas Lukosius.