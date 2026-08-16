Fin a la espera en el Unicaja 26/27: exámenes médicos, Willy Hernangómez y semana de entrenamientos

Se acabaron las vacaciones en el Unicaja. El 29 de mayo se cerraba una campaña terrible con el último partido de la temporada regular en Vitoria y este lunes se abre una hoja completamente nueva. Comparecencias como las de Txus Vidorreta y Melwin Pantzar ya sirvieron para calmar la espera, pero los reconocimientos médicos de gran parte de la plantilla a partir de este 17 de agosto ya le dan el pistoletazo de salida a la vuelta al baloncesto.

Ha sido un verano de absoluta transformación. Nada queda de los fichajes que llegaron en 2025 y el proyecto es uno completamente distinto después de que Ibon Navarro renunciase a su último año de contrato y el club verde morado eligiese al técnico bilbaíno para liderar el nuevo rumbo desde el banquillo. Así que este lunes va a servir para ver muchas de las caras nuevas y a quienes se quedan en este renovado Unicaja 2026/27.

Pruebas médicas

Los jugadores irán pasando poco a poco por el Hospital Quirónsalud Málaga para enfrentarse a las distintas pruebas médicas y ya en el Martín Carpena será el turno de todas las evaluaciones funcionales, de fuerza o de fisioterapia para tomar nota del estado físico con el que llega cada jugador. Algunos como Alberto Díaz, Kendrick Perry o Tyson Pérez ya han estado entrenando en las últimas semanas con Andrija Gavrilovic y Marcos Cerveró en Los Guindos.

Alberto Díaz y Kendrick Perry en el entrenamiento de hoy. / Unicaja CB

Precisamente, el preparador físico cajista ya hizo una pequeña valoración de algunos jugadores que acabaron tocados físicamente el pasado curso. Todos los focos están sobre el hispanodominicano, que se recupera de una lesión en el gemelo. David Kravish, por su parte, también anticipó su llegada a Málaga para probarse antes de una pretemporada en la que debe coger el tono baloncestístico tras la fractura de peroné.

Presentación de Willy Hernangómez

Es otro de esos veranos en los que la actividad se intensifica en la sala de prensa para presentar a los jugadores. Melwin Pantzar ya tuvo su turno en el Campus de Baloncesto Fundación Unicaja el 21 de julio y Willy Hernangómez abre la siguiente hornada por la que irán pasando todas las nuevas incorporaciones como Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis o Simonas Lukosius. Para ver a Noua habrá que esperar a su vuelta de Francia.

El pívot madrileño tendrá sus primeras palabras este lunes después de su fichaje por el Unicaja. Después de dar el salto en 2016 a la NBA -New York Knicks, Charlotte Hornets y New Orleans Pelicans- y de regresar a Europa de la mano del Barça en Euroliga, afronta una experiencia totalmente diferente para él en la que quiere recuperar su baloncesto en busca de su último gran contrato en el Viejo Continente de cara al próximo verano.

Txus Vidorreta y Willy Hernangómez, ahora en el Unicaja, coincidieron en la selección española. / FEB/A. Nevado

El jueves, turno de Vidorreta

El equipo no entrenará hasta el jueves, donde todo el protagonismo recaerá en las manos del nuevo técnico del Unicaja. Será la primera toma de contacto de Vidorreta con todo el grupo. No al completo porque no estará Noua. Sí se espera que lo hagan Alberto, Willy y Pantzar antes de poner rumbo a sus respectivas selecciones. ¿Y Lukosius? El CEO del Dubái ya ha confirmado que jugará en Málaga, habrá que ver cuánto se hace oficial la incorporación.

Noticias relacionadas

La última pieza por colocar en este nuevo puzzle será el pívot. Juanma Rodríguez y Asier Alonso siguen peinando mercado de fichajes en busca de cerrar la plantilla con el '5' titular que acompañe a Hernangómez, Kravish y Nzosa. La segunda plaza libre de extracomunitario amplía el margen, pero es un verano de muchísima dificultad y en el que la demanda vuelve a duplicar a la oferta.