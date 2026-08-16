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Internacional

Noua ya está concentrado en Francia con Wembanyama, Gobert, Fournier, Hifi...

El ala-pívot del Unicaja comparte convocatoria en su selección con grandes estrellas de la NBA y la Euroliga para preparar dos amistosos y dos partidos contra Eslovenia y Suecia

Amine Noua, con la selección de Francia.

Amine Noua, con la selección de Francia. / FIBA

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Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

Amine Noua es el primero de los cuatro internacionales del Unicaja que ya está concentrado con su país y, por tanto, se perderá la primera quincena de la pretemporada en Los Guindos. Este lunes empiezan en Málaga los exámenes médicos, pero el nuevo ala-pívot ya prepara con Francia los dos partidos de la segunda fase de grupos para lograr la clasificación al Mundial 2027.

Lo cierto es que el galo, que llega al equipo cajista procedente del Aris de Salónica, ha disfrutado de unos días en la Costa del Sol antes de poner rumbo a Orleans, donde prepara la selección francesa sus dos amistosos previos a los dos compromisos de final de agosto. A partir de ahí, Noua volverá al Unicaja y se reincorporará con la vista puesta en la Copa Andalucía, ya que se perderá el primer duelo en Melilla.

Convocatoria con Francia

15 jugadores con muchísima presencia NBA y Euroliga, aunque no con todos, y en la que también está uno de los fichajes cajistas. Victor Wembanyama es la gran estrella en su vuelta a la selección por primera vez después de los Juegos Olímpicos de 2024. Gérald Ayayi, el excajista Axel Bouteille, Evan Fournier, Sylvain Francisco, Rudy Gobert, Nadir Hifi, Jaylen Hoard, Timothé Luwawu-Cabarrot, Elie Okobo, Yves Pons, Maxime Raynaud, Matthew Strazel y Terry Tarpey completan la convocatoria.

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El primero de los encuentros será contra Eslovenia -sin Luka Doncic- el 27 de agosto, a partir de las 20.30 horas. El segundo servirá para ver en escena a dos jugadores del Unicaja como son Noua y Melwin Pantzar. Suecia recibirá en Estocolmo el día 30, desde las 17.30 horas, para cerrar la ventana de clasificación y encarrilar el pase al Mundial 2027 antes de que los jugadores vuelvan con sus respectivos clubes.

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