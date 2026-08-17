Juanma Rodríguez y el pívot que busca el Unicaja: "Intentamos picar lo más alto, pero la inflación es terrible"

Juanma Rodríguez volvió a sentarse casi un mes después ante los medios de comunicación para hablar del mercado de fichajes del Unicaja, después de presentar a Willy Hernangómez. Aprovechó el momento para confirmar la cesión de Simonas Lukosius y también habló del '5' con el que el Unicaja cerrará la primera plantilla de Txus Vidorreta. El objetivo pasa por "picar lo más alto posible", pero el mercado no lo está poniendo nada fácil: "La inflación es terrible".

En busca del '5'

"Como siempre digo, Unicaja siempre está en mercado fichemos o no fichemos. Puede haber problemas, inconvenientes, enfermedades, lesiones... Es cierto que nos puede faltar una pieza, estamos viendo las mejores opciones. Vamos a tener paciencia. Tenemos ya un róster de 14 jugadores. Estamos contentos y satisfechos. Siempre vamos a estar en mercado, incluso cuando llegue esta última pieza", explicó el director deportivo del Unicaja.

Bolomboy fue la última opción más avanzada con la que negoció el Unicaja. / EFE

El club de Los Guindos busca un '5' de características muy concretas: un pívot muy físico, que juegue por encima del aro, capaz de condicionar el desarrollo de los partidos con su físico y muy líder en rebote. Son características que cumplía Joel Bolomboy, el último 'center' con el que estaba el Unicaja en negociaciones avanzadas, pero el ASVEL Villeurbanne decidió quedárselo.

Balance de la plantilla

"Vamos a intentar fichar al mejor jugador de características diferentes a lo que ya tenemos. Ya sabéis los jugadores que tenemos, vendrá alguien con un registro de algo que no tenemos", reafirmaba el malagueño. Sin embargo, "el mercado asiático y la NBA...". Es la nueva realidad con la que se están enfrentando todos los equipos, incluso los que no alcanzan el escalón de transatlánticos a nivel económico en la Euroliga.

Y seguía con el análisis de la plantilla actual: "Nosotros, a la hora de fichar a determinados jugadores, siempre intentamos picar lo más alto posible, pero hay una inflación terrible con los equipos de Euroliga. Dentro de ese escenario, estamos moderadamente satisfechos. Hay un poco de todo: jugadores que conocen la Liga, jugadores que han apostado por nosotros para intentar volver a demostrar el nivel del pasado, viene gente joven a un róster algo veterano... Dentro del escenario complejo, estamos moderadamente satisfechos también con la incorporación del entrenador al que hay que ayudar".

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Tyson Pérez

Otro de los nombres más sonados de este verano ha sido el del ala-pívot hispanodominicano. El mercado de fichajes ha venido emparejado con una sombra permanente de interés por parte del Valencia Basket, que busca cerrar su plantilla con un jugador de sus características. Inevitablemente, ayuda que sea cupo, pero la realidad está clara: "Hoy en día, todos los contratos tienen cláusulas. En este club, hay unas cláusulas durante el verano y otras más potentes cuando empieza la temporada, nos ha pasado cuatro o cinco veces en el último año. El jugador está entrenando. Esos rumores que hay por ahí, de momento no hemos tenido ninguna comunicación ni por él ni por su agente y va a empezar aquí la pretemporada".