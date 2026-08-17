El Unicaja hace oficial la cesión de Simonas Lukosius desde el Dubái

Después de un par de semanas, ha sido Juanma Rodríguez quien ha hecho oficial el séptimo movimiento del verano del Unicaja: Simonas Lukosius. El director deportivo del club de Los Guindos aprovechó la presentación oficial de Willy Hernangómez para confirmar la cesión del alero lituano, también de pasaporte germano, por una temporada tras su fichaje por el Dubái de Euroliga y pasar el reconocimiento médico en Málaga.

Lo cierto es que, a las puertas de su final, la llegada del lituano encarrila un mercado de fichajes que busca recuperar el estatus del Unicaja, lejos de lo que ocurrió el curso pasado: la recuperación de Melwin Pantzar y Yannick Nzosa tras sendas cesiones; el fichaje de Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Willy Hernangómez y Amine Noua; la cesión del lituano; y queda la joya de la corona, el 'pívot' bicho que eleve el techo competitivo del grupo.

Formación en Estados Unidos y MVP

Internacional por Alemania, se formó entre las categorías inferiores del Rytas Vilnius y también las del Telekom Baskets Bonn antes de dar el salto a la NCAA en la temporada 2021/22. Allí jugó en la Universidad de Butler Bulldogs durante los dos primeros años y los dos últimos en la Universidad de Cincinatti. Aunque después de no ser drafteado, decidió dar el salto de vuelta a Europa.

Fue hace unos meses cuando su nombre saltó al foco europeo después de una final de la Basketball Champions League para el recuerdo y, de paso, con el MVP. Todo estaba escrito para que el AEK, que había barrido al Unicaja en la semifinal, recuperara el trono continental, pero un último cuarto para la historia del conjunto lituano y, especialmente de Lukosius, además de la prórroga, con un 7/10 en triples, acabó en el primer título de la BCL del Rytas.

Lukosius llega con el cartel de alero tirador. / BCL

Fue esa noche, además de alguna otra, la que le valió para dar el salto al Dubái de la Euroliga. No obstante, no jugará la máxima competición continental hasta la próxima temporada. El objetivo es que el Unicaja termine de desarrollar al jugador, que apenas disputará su segundo curso como profesional en el Viejo Continental. De hecho, el objetivo del club de los Emiratos es que la dureza de la Liga Endesa ponga a punto a Lukosius.

Jugador en crecimiento

Llega con el cartel de tirador y con el objetivo de tapiar esa carencia en el puesto de alero. Viene con un 51,6% de la BCL un 33,03% en Lituania desde la línea del triple. La buena noticia para el Unicaja es que viene en crecimiento. Sus temporadas universitarias las cerró con 28,6%, 37,8%, 38,5% y 34,9%, aunque con mucho más volumen que en Europa.

Pero es mucho más que un tirador. Tiene cuerpo para defender en el '3' y también en el '4'. Sin ser un físico muy potente, sí sabe defenderse. Aunque donde lo puede explotar Vidorreta para darle ese salto es en el movimiento sin balón, en la capacidad de encontrar ventajas desde el bloqueo de los compañeros. Además, tiene buen instinto para ir a luchar por el rebote y viene desarrollando sus capacidades para asistir a los demás.

Así que, con el movimiento ya confirmado de Lukosius, tan solo falta el pívot 'bicho'. La gran apuesta del Unicaja en este mercado de fichajes y la guinda para el nuevo proyecto de Txus Vidorreta.