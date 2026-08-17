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Pretemporada

Unicaja: Hunt, Brazdeikis, Lukosius y Hernangómez pasan el reconocimiento médico

Cuatro de las incorporaciones de este verano ya han estado en el Hospital Quirónsalud Málaga

Ignas Brazdeikis, uno de los fichajes del Unicaja, pasa revista en el Hospital Quirónsalud Málaga.

Ignas Brazdeikis, uno de los fichajes del Unicaja, pasa revista en el Hospital Quirónsalud Málaga. / Unicajabfotopress/M.Pozo

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Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

El Unicaja ya tiene en Málaga a cuatro incorporaciones de este verano: Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis, Simonas Lukosius y Willy Hernangómez. Todos ellos han sido protagonistas este lunes en el kilómetro 0 de la pretemporada, los reconocimientos médicos en el Hospital Quirónsalud Málaga antes de pasar al trabajo en la pista de baloncesto a las órdenes de Txus Vidorreta.

Cameron Hunt llega al Unicaja procedente del Joventut.

Cameron Hunt llega al Unicaja procedente del Joventut. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Estos días son muy importantes, especialmente para los nuevos, de cara a que el cuerpo técnico pueda calibrar sus primeros apuntes físicos. Además de los exámenes médicos, ya en el Martín Carpena será el turno de todas las evaluaciones funcionales, de fuerza o de fisioterapia para tomar nota del estado físico con el que llega cada jugador, la evolución que han tenido con respecto a otros años y las pruebas de los nuevos.

Simonas Lukosius ya está en Málaga después de hacerse oficial este lunes su cesión.

Simonas Lukosius ya está en Málaga después de hacerse oficial este lunes su cesión. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Precisamente, son cuatro de los movimientos que más han ilusionado este verano a la 'marea verde'. Todos ellos tienen cartel Euroliga. Todos los pronósticos apuntaban a que el exjugador del Joventut iba a dar este verano el salto a la máxima competición. El lituano viene de jugar en el Zalgiris y el Olympiacos. Su compatriota, también con pasaporte alemán, viene cedido del Dubái, mientras que el madrileño ha jugado casi diez años en la NBA y tres en el Barça.

Noticias relacionadas y más

Willy Hernangómez, en el reconocimiento médico antes de su presentación en el Unicaja.

Willy Hernangómez, en el reconocimiento médico antes de su presentación en el Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Trabajo en pista

No será hasta el jueves cuando el baloncesto grupal tome protagonismo absoluto, pero son muchos jugadores los que ya están entrenando en las instalaciones del club. Alberto Díaz, Kendrick Perry y Tyson Pérez han pasado las últimas semanas en la pista de Los Guindos, mientras que a Yannick Nzosa se le ha podido ver este lunes en el Martín Carpena con trabajo personalizado.

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