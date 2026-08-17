Willy Hernangómez desvela el secreto de por qué ha fichado por el Unicaja

Han salido muchas frases destacables, algunas muy ilusionantes, de la presentación de Willy Hernangómez. Esto decía Juanma Rodríguez después de la comparecencia del jugador: "Me ha encantado su rueda de prensa. Un jugador, que con su trayectoria haya venido con humildad, es para estar muy contentos y nos hace reafirmarnos en un jugador que ha dado una lección de humildad impresionante". Pero si hay algo, o mejor dicho alguien, en quien insistió el pívot fue Txus Vidorreta, su nuevo entrenador en el Unicaja.

"Que Unicaja, Málaga y Txus se hayan juntado ha hecho más fácil la decisión de venir" es una frase que define bastante bien lo que fue la comparecencia del nuevo pívot de Los Guindos. Y es que el técnico bilbaíno ha sido una figura imprescindible para que se haya formalizado este fichaje, "muy muy muy importante".

Papel de Vidorreta

"Txus es un entrenador con muchísima historia que ha hecho a sus equipos ganadores y competitivos, y que ha hecho a muchos jugadores sacar su mejor nivel. Ha entrenado a mi hermano, estuve con él en la selección. Poder estar bajo sus órdenes, poder aprender... Voy a ser una esponja para aprender de él y a dar lo mejor de mí en cada entreno y en cada partido. Siempre ha tenido a muchos jugadores, en este caso en mi posición, a los que les ha sacado su mejor versión. Escucharle, aprender, obedecerle y sacar lo mejor de mí", comentaba el jugador.

Willy Hernangómez, ya como jugador del Unicaja en el Carpena. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Son muchas las conversaciones que han tenido Hernangómez y Vidorreta en estas últimas semanas, y desveló parte de una de ellas, la de cuál es su explicación por la que ha firmado un año de contrato con el Unicaja: "Confío en este proyecto, he estado muy ilusionado. He hablado con Txus que es solo un año porque quiero demostrar lo que puedo hacer por este equipo, lo que voy a sacrificar por este club".

La motivación que trae traspasa de su persona, incluso por competir en la Basketball Champions League tras jugar en la NBA y en la Euroliga. Su contexto es diferente, pero se encuentra totalmente agradecido: "Juanma y Txus están haciendo un gran trabajo con una plantilla competitiva y muy humana. Son una familia y nosotros venimos a unirnos. He hablado con todos, lo que se respira es muchísima ilusión y ganas por ponernos la camiseta. Confianza al 100% en lo que están y en los que van a venir".

Una llegada muy aplaudida

Su llegada, además, está aplaudida por muchas personas. Una de ellas es Darío Brizuela, compañero en la selección y excompañero en el Barça, "que quiere muchísimo al club". También ha tenido contacto acerca de su llegada a Málaga con Chus Mateo, seleccionador nacional en España y con pasado en el banquillo del Unicaja, además de Carlos Cabezas.

No obstante, destaca dos personas muy especiales. Una de ellas es su hermano Juancho. "Antes de tomar una decisión siempre la comentamos en familia. Venimos de la mano y me dijo que no había mejor sitio para mí que Unicaja". La otra es Berni Rodríguez: "Qué decir, hace muchísimos años que jugamos juntos. Para mí siempre ha sido un hermano mayor. Fue uno de los primeros en escribirme, siempre me ha cuidado muchísimo. Que una persona así y una leyenda en este club sea muy importante... Incluso estos años que he estado en la NBA y en el Barça, es una persona que admiro muchísimo. Voy a estar bajo su brazo en Málaga y escuchar todos sus consejos".

Noticias relacionadas

Camiseta para la pared

Además, va a colgar la camiseta del Unicaja en la casa de su familia por un motivo muy familiar: "El '41' es un número especial. El '14' lo lleva Djedo y está bien ocupado por él. Es un número que nos hemos puesto muchas veces, en el Madrid y en la NBA lo he llevado en varios equipos. Mis hermanos también lo llevan, seguro que colgaremos las tres camisetas juntas", concluyó.