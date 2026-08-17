Willy Hernangómez: "No vengo a ser un líder en el Unicaja, ya me he puesto el casco de soldado"

Willy Hernangómez inauguró este lunes la pretemporada con su presentación como nuevo jugador del Unicaja y un arsenal de frases que dejan claro los indicios de su llegada: ilusión y trabajo, ilusión y trabajo. Juanma Rodríguez no tardó en quitarle presión, pese a lo satisfechos que están de que "un jugador de su nivel pueda estar con nosotros, y el madrileño fue muy claro desde el primer momento: "No vengo a ser un líder, ya me he puesto el casco de soldado".

"Quiero agradecer al presidente, Juanma, Unicaja y Txus por la oportunidad de vestir esta gran camiseta con tanta historia. Es una oportunida jugar en una grandísima ciudad y ante una afición que he sufrido en contra, tengo muchísimas ganas de dar el 120% de mí en cada entreno y partido, todo lo que quiera Txus de mí. Estoy agradecido del recibimiento de la afición de Málaga, con muchísimas ganas de trabajar", fueron sus primeras palabras.

Juanma Rodríguez acompañó a Willy Hernangómez en su presentación con el Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Trabajar por y para el equipo

Y a partir de ahí, no dejó de lanzar mensajes importantísimos. "Vengo con la mentalidad de ser una esponja, aprender de los entrenadores, del club y de los compañeros que llevan más años en el club como Alberto. Jugamos en categorías inferiores juntos. Tyler, Djedovic, Perry... Todos tenemos nuestro papel. La temporada es muy larga, tenemos que estar preparados", anunciaba para cerrar con fuerza: "No tengo presión, no me siento un líder. Me he puesto el casco y voy a ser un soldado más para dar guerra".

Haciendo referencia a ese mensaje de soldado, que inició López Nieto en la rueda de prensa de balance de la temporada anterior, siguió el pívot: "Traigo muchas ganas, muchísima ilusión, trabajo, disciplina, sacrificio, físico para dejarme la piel en cada entreno, en cada partido, compañerismo. Son valores que han sido muy importantes. Es el sitio perfecto. Voy a ser un soldado, voy a matar por mis compañeros y mis entrenadores. Voy a ayudar al club porque siento que el club me está ayudando también".

Acerca de lo que mucha gente pueda pensar de que es un paso atrás su llegada a Unicaja después de pasar casi diez años en la NBA y tres temporada en el Barça, Hernangómez no dejó pasar un segundo para aclarar: "Unicaja es un grandísimo club también". Su objetivo pasa ahora por "sentirme jugador y disfrutar del baloncesto. Poder trabajar muy duro y estar rodeado de compañeros y un cuerpo técnico para hacerlo lo mejor posible".

Y está deseando vestirse con la camiseta verde y morada. El día 23 estará concentrado en la selección española junto a Alberto Díaz. Además, valora muy positivamente que se trate de solo una semana y no de un Eurobasket o un Mundial porque hace tiempo que no puede realizar una pretemporada. "Son días importantes para clasificarnos para el Mundial, pero estoy deseando volver con el equipo. Hacer familia y grupo estos días va a ser muy importante", añadió sobre su estancia con el resto de sus compañeros.

Mensaje para la afición

También quiso tener un mensaje para su nueva afición, a la que venía sufriendo en contra los últimos años: "Mi mensaje para la afición es solo dar las gracias por la bienvenida, el recibimiento. Yo me voy a dejar la piel por este club, con el equipo que tenemos. Trabajo no va a faltar, lo vamos a hacer muy duro. El Carpena es un pabellón increíble, jugar como rival es muy compicado y disfruta ahora de la afición sería un placer. Estoy deseando verlos a todos".