Alberto Díaz: "Tenemos una gran plantilla sobre el papel"

Alberto Díaz fue uno de los jugadores encargados de hablar ante los medios en el inicio de la pretemporada. El capitán vuelve a liderar un nuevo proyecto desde el vestuario, ahora con Txus Vidorreta a los mandos del Unicaja, y sus sensaciones son claras antes de que el balón sea protagonista en la cancha: "Tenemos una gran plantilla sobre el papel".

Es un proceso largo el que empieza el equipo para adecuar todas las piezas, aunque estos primeros días están dejando "muy buenas sensaciones, muy buenas vibraciones". También con el nuevo entrenador: "Las primeras conversaciones han sido muy buenas, ya nos conocemos de mucho tiempo, de muchos enfrentamientos y todavía no hemos entrado al tema baloncesto. Sobre todo ahora es importante que todo el mundo se acople, que todo el mundo se sienta cómodo, que encuentre su sitio y en cuanto avance la temporada ya buscaremos los roles de cada uno y encajar para dar lo mejor al equipo".

Un nuevo proyecto

Porque ha sido un verano de muchos movimientos, pero "nada que no hayamos vivido antes" y Alberto Díaz no dejaba de incidir en la ilusión: "Sí es cierto que es ilusionante. También es un reto empezar a funcionar lo antes posible y congeniar como he dicho antes. Este es el reto que tenemos ahora mismo para construir una gran plantilla, que la tenemos sobre el papel, pero bueno, esto consiste en demostrarlo en la pista y en eso vamos a insistir estas semanas".

Es su papel como capitán y también el de ayudar a dar forma a "una gran plantilla", aunque el camino no cambia: "Creo que vamos a ser un buen equipo, tenemos que ir con mucha humildad, también con un gran entrenador al que todos conocemos. El tema sigue paso a paso, intentar que todas las piezas conecten bien y ese es nuestro objetivo ahora", reflexionaba uno de los bases del Unicaja.

La plantilla estuvo casi al completo, solo con la ausencia de Amine Noua, convocado con Francia. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Pantzar y Willy

Precisamente, es una posición en la que habrá novedades de la mano de la llegada de Melwin Pantzar: "Es bueno para el equipo que haya competencia cada día, que todo el mundo trabaje por ganarse los minutos y todo lo que se ha hecho es bienvenido porque ayudará al equipo a ganar". Otra, su gran amigo Willy Hernangómez: "Cada vez que hablaba con él, él veía Málaga como una posibilidad muy buena para su futuro, para relanzar su carrera, para demostrar la calidad que tiene. Entonces yo no creo que haya influido mucho, pero sí es verdad que para mí es una gran alegría que él esté aquí y lo hemos esperado con los brazos abiertos".

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Y el mensaje para cerrar de una vez por todas lo que ocurrió el pasado curso es claro: "Venimos con la mente limpia, con ganas de empezar y con ganas de poner al Unicaja arriba". Lo que se presenta ahora es otra historia, habrá que ver si tan bonita como parece.