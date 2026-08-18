El Unicaja amplía su mercado en busca del pívot que cierre la plantilla 26/27

El Unicaja, como cualquier otro equipo de Europa que esté buscando un pívot de ciertas garantías, se está encontrando un mercado muy marcado por la inflación. No es una cuestión exclusiva de Los Guindos, incluso hay equipos de Euroliga que no consiguen el perfil del '5' que buscan. Así que Juanma Rodríguez y Txus Vidorreta han decidido ampliar las posibilidades y buscar otra alternativa al perfil físico y que sea también diferente a David Kravish, Willy Hernangómez y Yannick Nzosa.

El técnico cajista lo confirmó este martes. El Unicaja celebró su tradicional desayuno informativo ante los medios de comunicación y hubo tiempo para que el bilbaíno hablara largo y tendido sobre todos los temas de actualidad. En lo que se refiere al mercado de fichajes, el tema estrella es la llegada del pívot que cierre la plantilla y Vidorreta aportó información muy valiosa.

Un nuevo escenario

El club de Los Guindos afronta ahora una situación algo diferente, aunque todos los escenarios pasan por encontrar algo que el juego interior no tiene. El contexto ideal sigue siendo el 'bicho': un jugador tremendamente físico, que domine la cercanía al aro y sea capaz de cambiar el curso de los partidos con su cuerpo. Es un perfil al que siguen más equipos. Sin embargo, el Unicaja ha llamado a varias puertas (Cakoc o Bolomboy son dos buenos ejemplos) y no ha sido posible adecuar el nivel del jugador a las pretensiones económicas. De ahí, que se haya abierto ahora a otras opciones.

Vidorreta desveló qué buscan ahora para cerrar el '5': "Hay dos opciones. Por un lado, está ese '5' móvil, más pequeño con capacidad para correr el campo, cambiar en los bloqueos directos a nivel defensivo, que nos dé algo muy diferente. Ese está siendo nuestro primer objetivo. Pero también cualquier jugador que se pueda desenvolver con buena mano en el tiro de tres en las posiciones '4' y '5' podría ser interesante. Un cuatro y medio o un '5' pequeño es el objetivo que tenemos ahora. Todo lo que supusiese fichar un jugador de otra posición es tener un 'overbooking' que no queremos".

Porque la idea es, sin lugar a dudas, fichar: "Fichar un pívot nos va a dar todavía más garantías de ser competitivos en cualquier circunstancia. Hubo jugadores que en un momento no pudimos ser competitivos en lo económico y cuando sí lo hemos sido están ya firmados o ya en disposición de tomar contratos de período limitado en la NBA. Lo que tenemos que hacer es esperar y estoy convencido de que va a llegar una buena oportunidad porque cuando tienes los recursos, y ahora los tenemos, los buenos jugadores siempre acaban apareciendo", añadió el entrenador cajista.

El Unicaja le busca compañero a Willy además de Kravish y Nzosa. / Unicajabfotopress/M.Pozo

El perfil físico como prioridad

Además, Vidorreta evidenciaba que el Unicaja va a ser muy pendiente de ese perfil físico porque sigue siendo la gran prioridad: "Está claro que hemos tenido jugadores que nos han interesado y a los que vamos a seguir atentos para ver si existe la posibilidad de que alguno de ellos pueda acabar en Unicaja". Otro año más, se incluye el escenario de que Tyson Pérez pueda ayudar en esa posición, pero tener un cuarto pívot, al margen de Kravish, Hernangómez y Nzosa, va en camino de tener muy bien estructurada la plantilla más allá de la polivalencia.

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Así que esta es el nuevo escenario en el que entra el mercado de fichajes. Habrá que ver qué camino toma finalmente. Mientras tanto, en el cómputo general, el diagnóstico de Vidorreta es claro: "En las condiciones en las que hemos tenido que trabajar todo el verano con un mercado alza y tremendamente inflacionista, creo que tenemos que estar satisfechos".