Vidorreta marca los objetivos de su Unicaja: "Estar con los mejores y esperar algún zarpazo"

Txus Vidorreta compareció este martes ante los medios de comunicación en el tradicional desayuno informativo. Al margen del pívot y el mercado de fichajes, el bilbaíno tocó numerosos temas y su balance de las expectativas es claro: Las expectativas son ser competitivos y estar junto a los mejores. Estando junto a los mejores es cuando aparecen las oportunidades de dar algún zarpazo

Balance del mercado

"Nunca sabes lo que vas a poder encontrar. Tenemos muchos jugadores nuevos porque se han producido muchas salidas, algunas ya se habían producido antes de mi llegada y otras una vez ya estaba yo firmado en Málaga. Tengo la sensación de que hemos aprovechado el tiempo en dos aspectos fundamentales para nosotros. El primero es el mantener el talento y el instinto competitivo siempre, y especialmente en los últimos años, y es algo que hemos logrado con las incorporaciones que hemos realizado. En segundo lugar, cuando ya se produjeron las salidas de Chris Duarte y Olek Balcerowski, los siete jugadores de la plantilla sumaban 217 años, 31 de media. Los siete jugadores que hemos incorporado, porque Yannick y Melwin son incorporaciones, suman 187 años, 30 menos y hacen una media de menos de 27 años. Manteniendo el instinto competitivo, tratamos de construir un proyecto a medio y largo plazo".

Vuelta a la pista

"Vamos marcando un poco los tiempos que tenemos que marcar con los médicos, Marcos -Cerveró- y todo su equipo. El primer entrenamiento con contacto va a ser el jueves, viernes y sábado. Van a ser para conocernos, un alto nivel de carga táctica. Veo a muchos con muchas ganas de tocar balón y este miércoles ya haremos trabajo en equipo porque ahora hacen trabajo en individual o grupos cortos, pero sin contacto. No creo que sea un equipo que necesite Son jugadores con experiencia, algunos muchos años en el club. Intentaremos trabajar previniendo problemas. Si trabajas con precaución, los limitas más".

La plantilla estuvo casi al completo, solo con la ausencia de Amine Noua, convocado con Francia. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Canteranos en pretemporada

"Está previsto que haya jugadores que vengan a ayudar al equipo. Será el club quien los anuncie. Necesitamos sumar más de 12 jugadores para poder trabajar con normalidad, teniendo en cuenta que hay jugadores que salen de lesiones o que tienen problemas físicos como es el caso de Tyler Kalinoski".

Willy Hernangómez

"Yo agradezco que Willy me haya dado mucho protagonismo, pero este es un fichaje de club y yo estoy convencido de que si yo no hubiera sido el entrenador de Unicaja, Willy no estaría conmigo. Yo he podido dar un pequeño empujón, pero lo que ha puesto él más en valor es el club, la ciudad. Ahí estamos Antonio, Juanma y yo que cada uno, desde su responsabilidad, hemos dado pequeños empujoncitos para que fichara por nosotros. Era una oportunidad latente, pero teníamos claro que si Olek no salía, tener dos jugadores de diferente evolución y similares circunstancias físicas, no tenía sentido Olek, Kravish y Willy. Todo se pudo acelerar en el momento en el que Olek salió de Málaga".

Plantilla de 15

"A lo largo del año, no muchas veces tienes a toda la plantilla en perfectas condiciones. Tres jugadores se van ahora con las selecciones, uno ni siquiera ha llegado, Kalinoski está lesionado, Kravish sale de lesión, Hunt está bien, pero tuvo un pequeño problema en la rodilla en verano. Lo que hay que hacer es gestionar las plantillas desde la precariedad y lo que te da una plantilla de 15 es que no exista esa precariedad".

Simonas Lukosius ha sido el último jugador en llegar a la plantilla de Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Calendario ACB

"El calendario viene así marcado. De los tres primeros partidos, dos son en casa y es una buena noticia. El Torneo Costa del Sol es una prueba de lo que luego va a venir. Empezar en Madrid es un partido al que vamos con mucha ilusión y sin presión. Recibir al Canarias es especial porque me enfrento a jugadores con los que he compartido muchos años. Será más especial cuando vaya al Santiago Martín".

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Expectativas

"Estoy muy contento, veo mucha ilusión en la gente. Me paran por la calle, me saludan. Se confirma lo que ya sentía, que venía a un club absolutamente arraigado a la ciudad y a la provincia y eso me hace mucha ilusión. Las expectativas son ser competitivos y estar junto a los mejores. Estando junto a los mejores es cuando aparecen las oportunidades de dar algún zarpazo, es lo que vamos a buscar. El primer objetivo es ser muy competitivos en los seis primeros partidos de la BCL y estar en la Copa".