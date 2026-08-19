Plantilla
Melwin Pantzar, el alumno aventajado de los capitanes del Unicaja Alberto Díaz y Kendrick Perry
El base sueco confesó que agradece especialmente tener a dos referentes así en el vestuario y que, además, sean sus compañeros en la dirección de juego del nuevo proyecto
Melwin Pantzar fue otro de los protagonistas ante los medios para hablar en el desayuno informativo del Hospital Quirónsalud Málaga. Es uno de los grandes nombres del verano, aunque su fichaje ya fue oficial la pasada pretemporada y ha desembarcado ahora en Los Guindos después de un año de cesión en el Surne Bilbao. Cargado de ilusión por una nueva aventura, el foco lo tiene puesto en Alberto Díaz y Kendrick Perry, sus dos compañeros de dirección de juego.
"Todo bien, de verdad. Todos son muy majos. Estamos en el gimnasio, estamos haciendo trabajo individualmente. Los entrenadores son muy majos también. Todo el staff, los jugadores. ¿Qué voy a decir de ellos? Así que muy contento, de verdad", hablaba el base sueco después de sus primeros días, ya con el grupo al completo.
Competencia en la dirección de juego
Pantzar llega a Málaga después de unos años en Bilbao que le han colocado entre los mejores bases de la Liga Endesa, pero su deseo pasa por crecer de la mano de los dos capitanes del Unicaja: "Somos tres bases. Va a haber mucha competencia, pero creo que es bueno porque es algo que nos va a hacer mejores, vamos a trabajar cada día para mejorar para lo que el equipo necesite", y añadió: "Solo verles trabajar cada día en el gimnasio, prepararse, cómo piensan mentalmente... es algo de lo que puedo aprender y agradezco mucho tener a dos jugadores así en el vestuario y los dos capitanes también".
Es un jugador diferente al malagueño y al estadounidense de pasaporte montenegrino, aunque Txus Vidorreta no le va a pedir grandes excentricidades sobre la pista. Simplemente, lo que le ha traído hasta el club de Los Guindos: "Hemos hablado un poco y no hemos hablado mucho sobre esto, pero me ha dicho poner energía, dirección de juego y hacer mi juego, atacar el aro, doblar, pasar el balón y defender sobre todo".
Una ventana para anticipar sensaciones
Ahora se marcha con su selección y, aunque está deseoso por empezar a entrenar en Málaga, valora mucho poder liderar a Suecia en esta segunda fase de grupos para la clasificación al Mundial 2027: "En Suecia nunca hemos jugado partidos así de importantes. Jugamos contra Finlandia y contra Francia en casa, va a ser un partido increíble". Lo tiene claro cuando vuelva al Unicaja: "Queremos llegar lejos, hacerlo bien cada partido, darlo todo de nosotros y hacer feliz a la gente".
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