Txus Vidorreta toma los mandos del nuevo proyecto del Unicaja

Este jueves se pone en marcha el Unicaja de Txus Vidorreta. 83 días después de que el balón botara por última vez en clave verde y morada con aquel terrible final en temporada regular, vuelve a hacerlo en un proyecto muy diferente. Comienza la pretemporada en la pista de baloncesto y llega la ansiada hora de que el equipo cajista empiece a construir los cimientos para volver a protagonizar un año muy ilusionante.

El técnico bilbaíno seguirá pendiente del mercado de fichajes porque a la plantilla le sigue faltando ese '5' titular. Ahora, diversificando las opciones y buscando nuevos horizontes más allá del perfil físico. Pero la pizarra centra todas las miradas a la espera de dar respuesta a todas las preguntas que surgen ante el kilómetro cero de este proyecto.

Existe casi la sensación de que hay que echarle el freno a una plantilla con muchas ganas de empezar. Varios jugadores han llegado antes a Málaga para ponerse a entrenar en Los Guindos y querían anticipar el inicio del trabajo en grupo a este miércoles. Sin embargo, el preparador físico Marcos Cerveró rebajó las pretensiones y lo que hizo el Unicaja fue entrenar sin contacto y en pequeños grupos, pendientes aún del tobillo de Tyler Kalinoski, de la rodilla de Cameron Hunt y de la salida de lesión de David Kravish.

La plantilla está casi al completo, solo con la ausencia de Amine Noua, concentrado con Francia. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Un nuevo proyecto

"Los primeros entrenamientos con contacto van a ser jueves, viernes y sábado. Van a ser para conocernos, tendrán un alto nivel de carga táctica", comentaba el entrenador cajista y añadía sobre la dureza de estas primeras sesiones: "No creo que sea un equipo que necesite mucha caña. Son jugadores con experiencia, algunos con muchos años en el club".

Y ahí empezarán a construirse las primeras preguntas. ¿A qué va a jugar el Unicaja de Vidorreta? ¿Se parecerá al estilo de baloncesto con el que hizo brillar a La Laguna Tenerife? ¿Será un híbrido para alternar ese estilo de vértigo que ha tenido como base esta plantilla o primará el cinco por cinco en estático? ¿Qué rol va a ocupar cada jugador? Son cuestiones que van a surgir desde este jueves porque en las conversaciones que ha tenido el entrenador con sus jugadores ni siquiera ha querido hablar demasiado de los roles que van a desempeñar sus pupilos.

Txus Vidorreta y Nihad Djedovic en su visita al Campus de Baloncesto Fundación Unicaja. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Ausencia de cuatro internacionales

En sus palabras reconoció Vidorreta que van a ser entrenamientos de mucha carga táctica. Hay que construir un proyecto casi desde cero, al menos en cuanto a modelo se refiere, y hay un nuevo libreto que conocer. No obstante, el equipo perderá a final de semana a Alberto Díaz, Willy Hernangómez y Melwin Pantzar al concentrarse con las selecciones. Amine Noua, otra de las piezas nuevas, está con Francia desde el pasado domingo.

Es decir, Kendrick Perry será el único base en la dirección de juego y Kravish y Yannick Nzosa los únicos pívots. En el baloncesto que viene practicando el bilbaíno, en el que todo se construye alrededor del '1' y del '5', va a ser una preparación condicionada hasta el día 31, cuando acabe esta primera ventana de la segunda fase de grupos para la clasificación al Mundial 2027. Además, varios canteranos acompañarán al grupo para disponer de más de 12 jugadores.

¿Y el pívot?

Entre todas las incógnitas que hay sobre la mesa, quizás la más importante sea la del 15º nombre de esta plantilla: el pívot titular. La dirección deportiva buscaba un perfil físico y de alto impacto en la pintura, pero las nulas opciones en el mercado han obligado a buscar otros perfiles más móviles que corran la pista, que sean capaces de intercambiar en defensa y que tengan buena mano desde la larga distancia. No es una cuestión menor porque condicionará las posibilidades tácticas de Vidorreta.

Primeros amistosos

Las respuestas a todas las preguntas empezarán a llegar el 30 de agosto. El Unicaja jugará su primer amistoso en el Memorial Javier Imbroda contra el Melilla de Segunda FEB. Serán señales de anticipo porque esa versión cajista con apenas 10 días de entrenamientos, y sin cuatro internacionales, se va a parecer poco o nada a lo que se vea, por ejemplo en el Torneo Costa del Sol, tercer y cuarto amistoso del verano.

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Habrá que ver cómo acaba este mercado tan complejo. Lo que es seguro es que Txus Vidorreta empieza a construir este jueves las bases de su Unicaja. El proyecto ilusiona. Al fin está de vuelta el baloncesto.