El Unicaja también mantiene abierto el mercado de fichajes en el cuerpo técnico

Si Juanma Rodríguez está en el mercado para buscar al '5' titular que cierre la plantilla 26/27, tampoco están cerrados los fichajes en el cuerpo técnico del Unicaja. La revolución en el equipo cajista ha sido estructural, más allá de lo evidente que es la salida de Ibon Navarro y la llegada de Txus Vidorreta, y el equipo de trabajo del técnico bilbaíno aún puede tener alguna incorporación más.

Renovación estructural

La única pieza que se mantiene de la temporada anterior es Andrija Gavrilovic, que ha estado entrenando en las últimas semanas con Alberto Díaz, Kendrick Perry y Tyson Pérez. A partir de ahí, se marchó Alberto Miranda para acompañar al exentrenador cajista en su nueva experiencia en el Estrella Rojo, mientras que el club eligió a Paco Aurioles como director de la cantera en estos nuevos tiempos del baloncesto de categorías inferiores.

Así, Gonzalo Hermoso ha llegado procedente del Covirán Granada como ayudante del malagueño Arturo Ruiz y también Mikel Ereño, tras liderar como primer entrenador al Oviedo Baloncesto, que compatibilizará este puesto con el de ser entrenador del equipo U22. En cuanto a cifras, son dos entradas por las dos salidas que hubo. Sin embargo, Vidorreta no se cierra a que pueda haber alguna incorporación más.

Gonzalo Hermoso, nuevo entrenador ayudante del Unicaja. / Unicaja CB

La valoración de entrada es muy positiva: "Andrija ya estaba y es un entrenador con experiencia. Ha trabajado junto a los mejores entrenadores de Europa y, además, me tiene que dar un poco de ese 'feedback' y esa conexión del trabajo que se realizó en los años previos de Ibon Navarro. Gonzalo y Mikel son dos entrenadores con mucha proyección", y añadió: "Son dos entrenadores jóvenes con ganas de aprender y que nos van a dar seguro una perspectiva diferente, además de mucho dominio de lo que son las armas técnicas y tecnológicas, y mucha experiencia en el trabajo con jugadores en proyección en ambos casos".

Pretemporada de prueba

Los problemas surgen en ese intento de Ereño de compatibilizar dos puestos con la exigencia de trabajar para el primer equipo y también con la cantera. En un primer momento, la idea es que trabaje por las mañanas con Vidorreta y por las tardes con los jóvenes. Sin embargo, eso le impediría estar plenamente volcado en esa faceta más oscura de los ayudantes como es echar muchas horas analizando al margen de los entrenamientos en la pista.

Por el momento, la pretemporada va a servir de prueba: "Mikel va a estar con el equipo U22 y viendo cómo vayamos evolución a lo largo de este primer mes de trabajo juntos, veremos también, lo mismo que en el caso del pívot, si tenemos que incorporar una entrada más. Mikel estará con el U22 y veremos si estando solo Gonzalo, Andrija y yo es suficiente. Será algo que analizaremos con calma", explicó Vidorreta ante los medios.

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Fran Vázquez

Además, el cuerpo técnico del Unicaja experimentará otro cambio. Fran Vázquez ha ocupado un lugar importante, aunque más en la sombra, en los últimos años en el primer equipo del Unicaja. Ha trabajado de forma incansable con los jugadores interiores y siempre, sentado al fondo del banquillo durante los partidos, mantenía conversaciones con los pívots para mejorar. Ahora, cobrará más protagonismo, aunque en el U22, donde se convertirá en entrenador ayudante de Mikel Ereño.