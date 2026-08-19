La gran prueba de Yannick Nzosa en su último año de contrato con el Unicaja

Hay jugadores del Unicaja que afrontan una temporada importante para revalorizarse porque no les ha ido también como les gustaría en los últimos años. Ignas Brazdeikis y Willy Hernangómez pueden ser dos de esos ejemplos en la plantilla cajista. Sin embargo, hay alguien más que se enfrenta a una prueba importantísima, ahora con Txus Vidorreta como entrenador principal, en su último año de contrato en Los Guindos: Yannick Nzosa.

El pívot congoleño vuelve al Unicaja cuatro años después y es la principal razón por la que desde dentro se le considera como uno más entre las numerosas incorporaciones. A lo largo de todo este tiempo ha expresado que su gran deseo es asentarse en el primer equipo malagueño y la gran oportunidad le llega ahora, aún jovencísimo a sus 22 años, en el inicio de un nuevo proyecto y con el reto de ser una pieza de rotación en la plantilla más larga de la historia cajista con 15 jugadores.

Cuatro años después, Nzosa

"Por ahora tenemos 14 y uno de ellos es Yannick, está aquí y yo lo quiero ver. Es un jugador del club y tiene que estar preparado para ayudar. A medio plazo iremos viendo cómo va su trabajo, las oportunidades de las que dispone y los minutos con los que puede contar", confesó Vidorreta sobre la vuelta de Nzosa en el Hospital Quirónsalud Málaga. De momento, lo quiere ver.

Ha venido enlazando numerosas cesiones desde 2022, el mismo verano en el que consiguió aparecer en el Draft de la NBA en la 54ª posición. A partir de entonces, Betis, Estudiantes, Fuenlabrada y San Pablo Burgos han sido sus préstamos. Solo el primero y el último en Liga Endesa y en ninguno ha disfrutado de una gran cantidad minutos como hubiese deseado el Unicaja, bien por las lesiones o por la competencia y el nivel que había en el equipo.

Una pieza de rotación

Ahora, el camino le trae de vuelta a Málaga para alargar la rotación en el puesto de '5'. Ha sido tan complicado estos años buscar un pívot durante el transcurso de la temporada que en el Unicaja lo ven como ese recurso que aprovechar en caso de necesidad. La buena temporada es que en una temporada tan larga va a haber casos de necesidad, no necesariamente por lesiones, sino por el número de partidos a disputar.

Willy Hernangómez y Yannick Nzosa compatirán equipo en el Unicaja. / ACBPhoto

Si su rendimiento es acorde, va a tener oportunidades muy pronto después de un arduo trabajo durante el verano. La primera, en pretemporada. Si el fichaje del pívot titular no llega antes del 30 de agosto, Vidorreta apenas va a contar con Kravish y el propio Nzosa para jugar el primer amistoso en Melilla por la baja internacional de Willy Hernangómez.

A partir de ahí, los seis partidos de la primera fase de grupos de la Basketball Champions League. Puede ser una buena ocasión para que roten el resto de interiores, teniendo en cuenta que el congoleño es cupo por su condición de canterano y la competición europea exige cinco jugadores así en convocatoria.

Noticias relacionadas

Último año de contrato

Es decir, hay circunstancias que alientan a Nzosa. El gran problema, más allá de la larga rotación que va a tener delante de él, es la necesidad de convencer casi inmediatamente. Entra en su último año de contrato con el Unicaja y, si quiere ganarse un hueco en la plantilla y renovar, necesita demostrarle a Vidorreta y al club que puede volver a ser ese pívot que llegó a ilusionar en su primera etapa. Está en sus manos.