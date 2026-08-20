Hunt: "Todo el mundo en esta plantilla quiere ganar la BCL"

Cameron Hunt ya ha dejado claro cuál es una de sus grandes metas en su llegada al Unicaja: ganar la BCL. El estadounidense fue presentado este jueves como nuevo jugador cajista y mostró su ilusión por incorporarse a un proyecto que aspira a competir por todos los títulos.

"Estoy muy contento de estar aquí. Es una gran oportunidad fichar por uno de los mejores clubes en España. Este es un club muy ambicioso y yo me considero un jugador ambicioso, así que es una comunión perfecta. Este es un equipo ambicioso y vengo aquí a competir por todo: Copa, ACB, BCL… Quiero competir en un club que aspire a grandes cosas, como ha hecho este club en estos años. Todo el mundo en esta plantilla quiere ganar la BCL", aseguró Hunt.

La recomendación de Mario Saint-Supéry

Uno de los motivos por los que Hunt conoce de primera mano lo que significa Málaga es Mario Saint-Supéry, con quien coincidió en Manresa hace un par de temporadas. El base malagueño le habló muy bien de la ciudad antes de su llegada al Unicaja.

"Mario me ha dicho que Málaga es el mejor sitio del universo, no del mundo. He hablado mucho con él de Málaga, él habla de forma impresionante de su ciudad", explicó Hunt, que ya ha comenzado a integrarse con sus nuevos compañeros.

Un vestuario con cultura ganadora

El nuevo jugador cajista llega a un vestuario con jugadores de enorme experiencia, después de haber compartido anteriormente plantilla con nombres como Ricky Rubio, Ante Tomic o Adam Hanga. Hunt considera que ese ambiente competitivo puede ayudarle a seguir creciendo.

"He estado antes en plantillas con el hábito de ganar y eso me viene muy bien a mí para el futuro. Vengo a un sitio donde hay una cultura de ganar, todo cuadra fenomenal. Yo puedo seguir mejorando y madurando, y el espejo de estos jugadores que me voy a encontrar aquí, gente muy profesional y detallosa en el día a día, me puede ayudar", señaló.

El papel que le pide Vidorreta

Hunt ya ha tenido una primera toma de contacto con Txus Vidorreta y conoce algunas de las responsabilidades que tendrá sobre la pista. El técnico quiere que tenga protagonismo en la creación de juego y en defensa.

"Tengo que ser un creador de juego, uno de los manejadores del equipo, poner presión en defensa cuando toque defender. Es lo que me ha comentado Txus", explicó el estadounidense.

Además, Hunt destacó su capacidad para asumir responsabilidades en los momentos decisivos y aseguró que afronta esos instantes con naturalidad.

"El último tiro hay que hacerlo como el primero, sin que te afecte si estás contento o triste. Es algo que he tenido siempre y espero seguir desarrollando. Soy un chico tranquilo, silencioso. No me gusta enseñar mis emociones. Estoy siempre en un mismo nivel", concluyó.

Hunt aterriza en Málaga con la ambición de formar parte de un equipo ganador y con la BCL ya marcada entre sus principales objetivos.