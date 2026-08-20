Cuenta atrás para el debut en pretemporada del Unicaja de Vidorreta en Melilla

El consejero de Educación, Juventud y Deporte de Melilla, Miguel Ángel Fernández Bonnmaison junto con Antonio Jesús López Nieto, presidente de Unicaja Baloncesto, han presentado el III Memorial Javier Imbroda, que este año mantiene los dos eventos en los que se medirán el Unicaja frente al Melilla Baloncesto (domingo 30 de agosto) y el Unicaja Mijas ante el Melilla Ciudad del Deporte La Salle (domingo 13 de septiembre). El primero de los partidos comenzará a las 20:00 horas, mientras que el segundo será a las 18:00 horas y se disputarán en el Pabellón Javier Imbroda de la Ciudad Autónoma.

López Nieto se ha mostrado orgulloso y satisfecho de volver a Melilla y de arrancar un año más aquí la campaña de su equipo y ha adelantado que la ciudad de Melilla va a ser una sede muy importante de cara a los múltiples eventos que se van a desarrollar el próximo año 2027 con motivo del 50 aniversario del conjunto malagueño.

El primero de los duelos será el domingo 30 entre el Unicaja y el Melilla Baloncesto, encuentro en el que los malagueños se medirán a un equipo que aspira a volver a la Primera FEB después de haberse quedado a una victoria de sellar su continuidad en la categoría de plata del baloncesto español. Dos semanas después, el domingo 13 de septiembre, será el turno del Unicaja Mijas ante el Melilla Ciudad del Deporte La Salle, un choque entre dos conjuntos que estuvieron en la pugna por el ascenso a LF Endesa la pasada campaña y que este curso volverán a pelear por estar en los puestos de privilegio de la Liga Femenina Challenge.

A partir del lunes, 24 de agosto, todo aquel que quiera asistir a los encuentros de este mágico memorial pueden recoger las invitaciones, sin coste alguno, tanto en la sede de la Consejería de Deportes como en las distintas sucursales en Melilla del Banco Unicaja.

Viajar desde Málaga

Para hacer posible que nuestros aficionados puedan disfrutar tanto del inicio del Unicaja y del Unicaja Mijas 2026-27 en este emotivo torneo, la Ciudad Autónoma de Melilla pone a disposición de quienes quieran asistir al encuentro un bono turístico que consiste en un 75% de descuento sobre el viaje y el alojamiento en Melilla.

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Para hacer efectivo el 75% de descuento sobre el billete de transporte a Melilla (sea vía avión o ferry) y la estancia en Melilla es necesario solicitar un bono turístico a través de la web ⇒ bonosmelilla.es, en la que se debe introducir los datos de cada uno de los viajeros, y adjuntar una copia del DNI y una declaración responsable que será descargada en la misma página web. Una vez rellenado, se tendrá que seleccionar la agencia de viajes de Halcón Viajes de la provincia de Málaga con la que se vaya a contratar el servicio y la sucursal de la misma a la que se acuda para la contratación del bono turístico.