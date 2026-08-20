Juanma Rodríguez: “Habrá que tener paciencia con el fichaje del pívot, a lo mejor esto se demora mes y medio”

El Unicaja no tiene prisa por cerrar definitivamente su plantilla. El club mantiene abierta la posibilidad de realizar una última incorporación, pero la dirección deportiva quiere esperar a que aparezca un jugador que encaje realmente en las necesidades del equipo. Juanma Rodríguez, durante la presentación de Cameron Hunt, situó el posible movimiento en un plazo de seis a ocho semanas, por lo que podría demorarse hasta mes y medio... si es que no aparece antes una buena opción en el mercado.

Un último movimiento sin urgencias

El director deportivo cajista explicó que el perfil buscado podría ser un cinco con características diferentes a los interiores actuales o, en su defecto, un cuatro capaz de aportar versatilidad. "Puede ser un "5" con un registro diferente al que tenemos o, si no encontramos ese jugador, un "4" que nos puede aportar algo de versatilidad. Vamos a estar atentos y, si vemos a alguien que pensamos que puede encajar bien y en un registro diferente que actualmente no tenemos viendo nuestro juego interior, intentaríamos contratarlo".

La situación del mercado invita a la paciencia, especialmente porque todavía quedan equipos de Euroliga por completar sus plantillas. "Habrá que tener paciencia y a lo mejor esto se demora mes y medio, seguramente", señaló Rodríguez. Además, el ejecutivo verde considera que cuenta con una plantilla larga y complementaria como para afrontar posibles lesiones sin necesidad de acudir inmediatamente al mercado.

Prudencia ante el nuevo proyecto

Rodríguez también quiso rebajar la euforia que rodea al nuevo Unicaja. Las primeras sensaciones son positivas, pero el director deportivo recuerda que hay muchos elementos nuevos, incluido el entrenador. "Estamos moderadamente satisfechos. Creo que tenemos cosas diferentes al año pasado, tenemos personalidades diferentes y también tenemos un entrenador nuevo. Son muchas cosas a juntar. En principio la química va a ser muy buena, pero a esa pregunta habrá que responderla al final de temporada".

El equipo, eso sí, transmite ilusión en sus primeros días de trabajo. "Veo un equipo super ilusionado que creo que se va a construir una buena química», explicó Rodríguez, que apuesta por trabajar con humildad, pero a la vez con mucha ambición" mientras el proyecto de Txus Vidorreta continúa tomando forma.