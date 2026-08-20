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Entrenamiento

El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta ya está en marcha

El conjunto cajista inició en el Martín Carpena una pretemporada marcada por las ventanas FIBA y las primeras sesiones del nuevo proyecto

Primer entrenamiento del Unicaja en el Carpena en la temporada 26/27

Primer entrenamiento del Unicaja en el Carpena en la temporada 26/27

La Opinión

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

El Unicaja ya está de vuelta. El conjunto malagueño inició este jueves 20 de agosto los entrenamientos de pretemporada en el Martín Carpena, dando así el pistoletazo de salida a la nueva etapa liderada por Txus Vidorreta. El técnico bilbaíno podrá trabajar con prácticamente toda la plantilla en estas primeras sesiones.

Tres días para coger ritmo

El equipo cajista afrontará tres jornadas consecutivas de trabajo en sesión matinal, destinadas principalmente a comenzar a recuperar sensaciones y poner las bases del nuevo proyecto. Vidorreta contó este jueves con la mayor parte de sus jugadores, aunque hay dos excepciones.

Primer entrenamiento del Unicaja en el Carpena en la temporada 26/27

Primer entrenamiento del Unicaja en el Carpena en la temporada 26/27

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Primer entrenamiento del Unicaja en el Carpena en la temporada 26/27 / Unicaja/Mariano Pozo

Amine Noua ya se encuentra concentrado con la selección francesa para disputar a finales de agosto los próximos partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2027. Por su parte, Tyler Kalinoski todavía no se ha incorporado al trabajo colectivo mientras completa la recuperación del esguince en el tobillo derecho que sufrió durante el trabajo individual del verano.

Refuerzos para los entrenamientos

Para completar las sesiones, el técnico cajista cuenta también con varios jugadores del Unicaja Alhaurín de la Torre, que competirán esta temporada en la Liga U. Miguel Martínez, Alonso de la Iglesia, Nikola Tomic y Gerard Villarejo ayudarán al primer equipo durante estos primeros días de preparación.

Además, Vidorreta dispone de la ayuda del pívot Daniel Guiddens, de 2,13 metros y 29 años, que se incorpora a los entrenamientos para reforzar el trabajo en las posiciones interiores y facilitar las rotaciones durante las sesiones.

Las ventanas FIBA, en el horizonte

Estas primeras jornadas servirán al cuerpo técnico para comenzar a trabajar los conceptos colectivos antes de que las ventanas FIBA vuelvan a alterar la planificación. La próxima semana, Alberto Díaz, Willy Hernangómez y Melwin Pantzar abandonarán temporalmente la pretemporada para concentrarse con las selecciones de España y Suecia, respectivamente.

De esta manera, cuatro jugadores del Unicaja estarán con sus respectivos combinados nacionales, contando también a Noua, que ya trabaja con Francia. Está previsto que los internacionales se reincorporen al conjunto malagueño en los primeros días de septiembre, después de la disputa del Memorial Javier Imbroda en Melilla.

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El Unicaja de Txus Vidorreta ya está en marcha. El Carpena vuelve a ser el escenario del inicio de un nuevo proyecto que encara sus primeras semanas de trabajo con la mirada puesta en una exigente temporada 2026/27.

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