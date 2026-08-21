Amine Noua, nuevo jugador del Unicaja, brilla con Francia, ante la atenta mirada de Ibon Navarro

Amine Noua empieza a mandar señales ilusionantes antes incluso de aterrizar de lleno en el día a día del Unicaja. El nuevo jugador cajista fue este jueves el máximo anotador de Francia en el amistoso disputado en Belgrado ante Serbia, una prueba de máxima exigencia que terminó con triunfo balcánico por 90-87, pero que dejó una actuación muy positiva del ala-pívot francés, que esta próxima temporada vestirá de verde y morado.

Noua aprovechó sus minutos con una eficacia notable. En apenas 15 minutos en pista firmó 14 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias, con 4/4 en tiros de dos y 2/5 desde el triple, para alcanzar los 17 créditos de valoración. Fue el jugador francés más productivo en un partido con mucho nombre propio, marcado por la presencia de Nikola Jokic y Victor Wembanyama, y en un escenario de primer nivel como el Belgrado Arena.

Noua brilló con Francia. / Instagram

Una primera señal para el Unicaja

La actuación no decide nada en agosto ni garantiza rendimientos futuros, pero sí sirve para alimentar la ilusión de la afición del Unicaja. Noua llegó este verano como uno de los fichajes importantes para el nuevo proyecto de Txus Vidorreta y su papel con Francia confirma varias de las virtudes que se esperan de él en Málaga: puntos, movilidad, amenaza exterior y capacidad para abrir el campo desde la posición de ala-pívot, algo de lo que muchos dudaban.

El francés necesitaba también una actuación así para empezar a enseñar credenciales. Es uno de los nuevos fichajes cajistas que menos podrá participar en el arranque del trabajo en Málaga por su presencia con la selección francesa, pero su respuesta en un contexto tan exigente refuerza la sensación de que puede ser una pieza importante en la construcción del próximo Unicaja.

Amine Noua, con la selección de Francia. / FIBA

Ibon Navarro, espectador de excepción

El partido tuvo además un componente muy cajista en la grada. En primera fila del Belgrado Arena estuvo sentado Ibon Navarro, exentrenador del Unicaja y ahora técnico del Estrella Roja de Belgrado. El vitoriano presenció el encuentro acompañado de Alberto Miranda, su segundo durante su etapa en Málaga y actualmente también ayudante en el club serbio.

La imagen tenía su simbolismo. Navarro, protagonista de una etapa histórica en el Unicaja, pudo ver de cerca a uno de los jugadores llamados a formar parte del nuevo ciclo cajista. Noua brilló precisamente en la ciudad en la que el exentrenador verde y morado ha iniciado su nueva aventura profesional.

Un perfil necesario para Vidorreta

Noua debe aportar físico, energía y puntos en una posición clave. El Unicaja busca recomponer su juego interior y el ala-pívot francés aparece como una pieza de valor para dar amplitud ofensiva, castigar desde el perímetro y sumar producción sin necesidad de monopolizar balón. Su buen partido con Francia encaja con esa idea.

El reto será trasladar esa versión al Carpena y hacerlo con continuidad. Pero la primera impresión competitiva ha sido prometedora. En una noche grande, ante Serbia, en Belgrado y con Ibon Navarro mirando desde la primera fila, Amine Noua dejó una actuación que ya empieza a ilusionar al Unicaja.