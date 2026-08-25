Fechas, horarios y televisión para ver a los internacionales del Unicaja en la Ventana FIBA

El Unicaja tendrá representación en la Ventana FIBA de agosto, que concentrará desde este jueves 27 hasta el próximo lunes 31 una intensa jornada de partidos internacionales. Alberto Díaz, Willy Hernangómez, Melwin Pantzar y Amine Noua serán los cuatro jugadores del conjunto malagueño que cambiarán durante unos días la camiseta verde por la de sus respectivas selecciones.

La competición reunirá a las principales selecciones europeas en su camino hacia el Mundial de Catar 2027. Movistar Plus ofrecerá en directo los 24 encuentros de esta ventana, repartidos entre sus diferentes canales deportivos.

España busca dar otro paso hacia el Mundial

Los dos jugadores españoles del Unicaja, Alberto Díaz y Willy Hernangómez, afrontarán dos partidos con España. El conjunto dirigido por Chus Mateo llega como líder de su grupo, con cinco triunfos en seis jornadas, y tiene ante sí dos encuentros que pueden dejar muy encaminada su clasificación.

El primer compromiso será el viernes 28 de agosto frente a Portugal, a las 21:00 horas, en Zaragoza. El segundo llegará el lunes 31, cuando España visite a Grecia a las 18:00 horas.

La convocatoria española está formada por 14 jugadores y combina veteranía y juventud. Junto a Alberto Díaz y Willy estarán Juancho Hernangómez, Darío Brizuela, Jaime Pradilla, Joel Parra, Santi Yusta, Hugo González, Aday Mara, Sergio de Larrea, Baba Miller, Álvaro Cárdenas, Izan Almansa y Mario Saint-Supéry. Santi Aldama, por su parte, será baja para continuar con su recuperación.

Pantzar y Noua, frente a frente

La Ventana FIBA también tendrá protagonismo cajista en los partidos de Suecia y Francia. Melwin Pantzar jugará con el combinado sueco, mientras que Amine Noua defenderá los intereses de Francia.

El base sueco será el primero en entrar en acción, ya que Suecia se enfrentará a Finlandia el jueves 27 a las 17:30 horas. Tres días después, el domingo 30, llegará el duelo ante Francia, en un partido que puede enfrentar directamente a Pantzar y Noua.

Antes de ese encuentro, Noua debutará con Francia frente a Eslovenia el jueves 27 a las 20:30 horas. El interior cajista tendrá así dos citas durante esta ventana, ambas dentro de un calendario especialmente concentrado.

Todos los partidos de la Ventana FIBA

Movistar Plus emitirá los 24 partidos programados durante estos cinco días. Este es el calendario completo de encuentros y canales de retransmisión:

Jueves 27 de agosto

17:30 | Finlandia-Suecia — Baloncesto por M+ (dial 66).

18:00 | Hungría-Estonia — Baloncesto 2 por M+ (dial 67).

20:00 | Croacia-Letonia — Vamos 3 por M+.

20:00 | Alemania-Países Bajos — Baloncesto por M+ (dial 66).

20:00 | Israel-Polonia — Baloncesto 3 por M+ (dial 194).

20:30 | Francia-Eslovenia — Baloncesto 2 por M+ (dial 67).

La primera jornada permitirá seguir a dos jugadores del Unicaja. Pantzar debutará con Suecia ante Finlandia, mientras que Noua lo hará con Francia frente a Eslovenia.

Viernes 28 de agosto

17:30 | Georgia-Montenegro — Baloncesto 2 por M+ (dial 67).

18:00 | Ucrania-Grecia — Baloncesto por M+ (dial 66).

20:00 | Turquía-Lituania — Baloncesto 2 por M+ (dial 67).

20:00 | Serbia-Islandia — Vamos 3 por M+ (dial 194).

20:00 | Bosnia-Italia — Baloncesto 3 por M+ (dial 194).

21:00 | España-Portugal — Vamos por M+ (dial 8) y Baloncesto por M+ (dial 66).

El plato fuerte para los aficionados cajistas llegará a las 21:00 horas, con España recibiendo a Portugal y la presencia de Alberto Díaz y Willy Hernangómez.

Domingo 30 de agosto

14:30 | Países Bajos-Croacia — Baloncesto 2 por M+ (dial 67).

14:45 | Polonia-Alemania — Baloncesto por M+ (dial 66).

17:30 | Suecia-Francia — Baloncesto por M+ (dial 66).

18:00 | Letonia-Israel — Baloncesto 2 por M+ (dial 67).

18:00 | Estonia-Finlandia — Baloncesto 3 por M+ (dial 194).

20:00 | Eslovenia-Hungría — Baloncesto por M+ (dial 66).

El duelo entre Suecia y Francia será el segundo compromiso de Pantzar y Noua y permitirá, además, ver a dos jugadores del Unicaja enfrentándose entre sí.

Lunes 31 de agosto

17:30 | Lituania-Bosnia — Baloncesto 2 por M+ (dial 67).

18:00 | Grecia-España — Vamos por M+ (dial 8) y Baloncesto por M+ (dial 66).

19:30 | Italia-Serbia — Vamos 3 por M+ (dial 194).

20:00 | Portugal-Georgia — Baloncesto 2 por M+ (dial 67).

20:30 | Montenegro-Ucrania — Baloncesto 3 por M+ (dial 194).

21:30 | Islandia-Turquía — Baloncesto por M+ (dial 66).

La participación de los internacionales cajistas se cerrará con el Grecia-España del lunes a las 18:00 horas, donde Alberto Díaz y Willy Hernangómez afrontarán el segundo partido de la ventana.