Así es la segunda equipación del Unicaja para la temporada 2026/2027

El Unicaja ya ha desvelado cómo será su segunda equipación para la temporada 2026/2027. El club malagueño ha mostrado este martes a través de sus redes sociales la camiseta que lucirá el equipo durante la nueva campaña, una prenda que llega además en un curso especialmente señalado por la celebración del 50 aniversario del club.

La elástica mantiene el blanco como color predominante, con el cuello y las mangas rematados en verde. En la parte frontal aparece el patrocinio de Unicaja y de Málaga, mientras que también están presentes los distintivos de Fundación Unicaja y Unicaja Banco. El diseño incorpora además franjas verticales en diferentes tonalidades de verde y morado, que recorren la parte inferior de la camiseta y se difuminan hacia la zona superior.

Precio y sitio de venta

La nueva segunda equipación del Unicaja ya está disponible para los aficionados. La camiseta de la temporada 2026/2027 tiene un precio de 65,90 euros y puede adquirirse tanto en las tiendas oficiales de Los Guindos y de la Plaza de la Marina como a través de la tienda online del club. La elástica se convierte así en una de las novedades de la nueva campaña que los seguidores cajistas ya pueden llevar consigo.