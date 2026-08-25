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Ventana FIBA

Willy Hernangómez, pívot del Unicaja, ejerce de capitán con España: "Nuestra fuerza va a residir en la unión"

La selección española se enfrenta en esta Ventana FIBA a Portugal y Grecia en partidos clasificatorios para el Mundial 2027

Willy Hernángomez, con la selección española

Willy Hernángomez, con la selección española / JAVIER BELVER

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La Opinión

El capitán de la selección española de baloncesto, Willy Hernangómez, aseguró que el equipo trabajará para que "la fuerza" resida "en la unión", y al mismo tiempo consideró el partido de Portugal de este viernes como un encuentro "complicado y físico".

Palabras de capitán

"Estamos muy concienciados de la importancia que tienen estos dos partidos. Empezamos los entrenamientos con mucha ilusión de poder empezar a trabajar y sobre todo de competir. Será un partido muy físico y complicado, ellos llevan preparándose más tiempo y tienen jugadores con muchísimo talento", expresó este martes en la atención a los medios que facilitó la Federación Española de Baloncesto (FEB) en el entrenamiento en Zaragoza.

El nuevo jugador de Unicaja ejerce de capitán en esta 'ventana' FIBA de clasificación para el Mundial 2027. "Nuestra fuerza, nuestro poder, va a residir en la unión, en el colectivo, en el trabajo en equipo, en la fuerza de sacrificio que tengamos para poder ayudarnos. En eso vamos a trabajar", apuntó.

Dos duros rivales

Y es que, debido al gran nivel de Portugal y Grecia, el madrileño dejó claro que el equipo es "muy consciente" de la importancia de los dos partidos que se aproximan. "Estamos motivados e ilusionados por poder jugar en Zaragoza el primer partido ante una selección muy difícil. Toda la ciudad de Zaragoza va a llenar el pabellón Príncipe Felipe, nos va a animar y disfrutaremos dándolo todo", aseguró.

Noticias relacionadas y más

La selección española se encuentra concentrada en la capital aragonesa para afrontar el duelo frente a Portugal el próximo viernes 28 de agosto, antes de viajar a Grecia para medirse al combinado helénico el siguiente lunes 31 de agosto en la segunda fase de clasificación para el Mundial de Catar de 2027.

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