Internacionales
Pantzar y Noua, los primeros cajistas en abrir la Ventana FIBA
El sueco se estrena ante Finlandia y el francés debuta frente a Eslovenia en una jornada con doble presencia de jugadores del Unicaja este jueves
La Ventana FIBA de agosto ya está a punto de comenzar y el Unicaja tendrá representación desde el primer día. Melwin Pantzar y Amine Noua serán los primeros jugadores cajistas en entrar en acción este jueves, en una jornada que dará el pistoletazo de salida a los partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2027.
Pantzar abre el fuego
El primero en saltar a la pista será Melwin Pantzar. El base sueco, uno de los nuevos fichajes del proyecto de Txus Vidorreta, afrontará con Suecia su duelo ante Finlandia, programado para el jueves 26 a las 17:30 horas.
Será una nueva oportunidad para el director de juego de seguir ganando peso con su selección y, al mismo tiempo, continuar con su preparación competitiva antes de incorporarse de nuevo al trabajo del Unicaja. El conjunto sueco llega a esta ventana con la necesidad de mejorar su situación en el grupo.
Pantzar será, por tanto, el primer jugador del nuevo Unicaja 2026/27 en disputar un partido oficial durante esta ventana internacional.
Noua se estrena con Francia
Unas horas después llegará el turno de Amine Noua. El ala-pívot francés se enfrentará a Eslovenia a partir del jueves 26 a las 20:30 horas, en un encuentro que supondrá su estreno en esta Ventana FIBA.
Noua ya se encuentra concentrado con Francia desde antes del inicio de la pretemporada cajista. De hecho, fue la única ausencia internacional en los primeros entrenamientos del equipo de Vidorreta, antes de que el resto de jugadores convocados abandonaran Málaga.
El francés afrontará además una ventana especialmente exigente, ya que Francia también se medirá a Suecia el domingo, lo que podría provocar un duelo entre dos jugadores del Unicaja.
El viernes, turno para España
Los otros dos internacionales cajistas, Alberto Díaz y Willy Hernangómez, tendrán que esperar hasta el viernes. España se estrenará ante Portugal a las 21:00 horas en Zaragoza, antes de viajar a Grecia para disputar el segundo encuentro el lunes 31.
De esta manera, el Unicaja tendrá a cuatro jugadores repartidos entre tres selecciones durante una Ventana FIBA que concentrará 24 partidos entre el jueves 27 y el lunes 31. Movistar Plus ofrecerá todos los encuentros en directo.
Pantzar y Noua serán, por tanto, los encargados de levantar el telón internacional para el Unicaja. Dos de las caras nuevas del proyecto de Vidorreta tendrán antes que nadie minutos de competición mientras el conjunto malagueño continúa preparando una temporada en la que los internacionales tendrán que compaginar el compromiso con sus selecciones y el inicio del nuevo proyecto cajista.
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