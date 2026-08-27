Las 14 historias de los dorsales de los jugadores del Unicaja 26/27: fechas importantes, casualidad y un secreto no revelado

La plantilla del Unicaja ya tiene todos sus dorsales asignados para una nueva temporada. Ídolos, casualidades y algunos secretos que te permitirán conocer un poco más de cerca a cada jugador... Aquí está la historia qué hay detrás de cada elección

#0 Tyson Pérez

Pese a que esta será su tercera temporada en las filas del Unicaja, Tyson Pérez nunca había desvelado el porqué de su dorsal y la razón es más sencilla de lo que aparenta: “Cuando llegué, el #1 estaba cogido, así que me decanté por el #0 y me ha gustado”.

#3 Yannick Nzosa

El joven talento, que vuelve tras sus cesiones en Fuenlabrada y Burgos, ha decidido cambiar del #33 al #3 en su vuelta a Málaga tirando de refranero español: “He escogido el #3 por el dicho aquel de ‘a la tercera va la vencida’”.

#4 Tyler Kalinoski

El escolta se remonta a su niñez para rescatar el recuerdo que justifica su dorsal. "A un amigo y a mí nos invitaron a formar parte de un equipo de baloncesto de una categoría mayor en el instituto. Pero ya tenían las camisetas hechas y solo quedaban dos números disponibles: el #4 y el #55. Así que nos lo jugamos a piedra, papel y tijeras... y gané yo", rememora entre risas.

#7 Jonathan Barreiro

En su sexta temporada en Málaga, el alero gallego repite con un dorsal que le gusta: "Cuando me incorporé a la cantera del Real Madrid quería el #14, pero en Zaragoza estaba ocupado así que cogí el #7, que me gusta y me ha dado suerte hasta ahora. Por eso lo llevo".

#8 Ignas Brazdeikis

En el caso del alero lituano-canadiense, parece que en vez de haber elegido él, fue el número el que le eligió: “Primero lo cogí porque Kobe Bryant lo usaba cuando yo empecé a jugar. También porque mi hermano nació el 8 de diciembre, yo nací el 8 de enero y me casé un día 8”.

Lukosius y Brazdeikis posando con Juanma en la rueda de prensa presentación. / A.Borrego

#9 Alberto Díaz

El capitán cajista sigue optando por el secretismo y no desvela su elección de dorsal. Se queda para él el porqué de su elección.

#13 Simonas Lukošius

En otros equipos hemos visto a 'Simas' con el #41, pero en el Unicaja llevará el #13 por un motivo familiar: “Mi padre nació un día 13, yo también nací el 13 de agosto y de pequeño era el número que usaba. Así que fue fácil”.

#14 Nihad Djedovic

'Djedo' asegura que no hay ningún motivo especial detrás de su elección, más allá de que "siempre he jugado con el número 14", dorsal que le gusta.

#17 Amine Noua

El ala-pívot francés, al igual que muchos compañeros, también se basa en motivos familiares. En este caso es por su hija “que nació el 17 del mes, además mi mujer nació el día 1 y yo el 7 de febrero. Es el número perfecto para mí”.

#19 Melwin Pantzar

El caso de Pantzar refleja esos casos en los que por azar del destino te llega un número y le coges tanto cariño que no lo quieres soltar: “Fue el que me dieron cuando llegué a España y voy a intentar seguir con el #19 toda la vida”.

#24 Cameron Hunt

Los ídolos de nuestra infancia nos marcan a la hora de jugar, vestir e incluso hablar. Y a Hunt, su ídolo hizo que le encantase un número: “Uso el #24 por Kobe Bryant, es mi jugador favorito desde que era pequeño y siempre me ha acompañado”.

#41 Willy Hernangómez

El interior está acostumbrado a utilizar el 41, ya lo hizo en la NBA y en el Real Madrid y asegura que “es un número muy especial, el 41 es un número muy representativo en mi vida, en mi familia, nos lo hemos puesto muchas veces, y sobre todo lo llevan mi hermano y mi hermana. Llevar este año los tres el mismo número y apellido es un orgullo para nuestra familia. Seguro que colgaremos las camisetas las tres juntas”.

Willy Hernangómez sometiendose a una prueba de esfuerzo / Blanca Morente

#45 David Kravish

El pívot se mantiene con su dorsal, que hace referencia a un ídolo suyo y a sus orígenes: "Lo he elegido por Michael Jordan. Soy de Chicago y, cuando él volvió a jugar al baloncesto tras retirarse, usó el #45".

#55 Kendrick Perry

El base internacional por Montenegro también tiene una historia de admiración detrás de su dorsal: "Mi número favorito es el #3, pero cuando llegué al Nizhni Novgorod estaba ocupado y uno de mis jugadores favoritos es Jason ‘Chocolate blanco’ Williams. Así que el #55 es mi manera de rendirle homenaje".

14 dorsales y 14 historias conforman este Unicaja que ya está preparado para el arranque del nuevo curso 2026-27.