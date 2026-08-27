Fiebre por el Unicaja y el Torneo Costa del Sol: agotadas las entradas contra el Tenerife y menos de mil a la venta contra el Real Madrid

Hay ganas de Unicaja. Muchas. La afición cajista ha empezado a demostrarlo incluso antes de que el balón eche a volar de manera oficial. El Torneo Costa del Sol, una de las grandes citas de la pretemporada verde, ha encendido ya el termómetro de la ilusión en Málaga y la respuesta en taquilla habla por sí sola: no quedan entradas para el partido entre el Unicaja y La Laguna Tenerife que se jugará en Rincón de la Victoria y apenas restan unas 1.000 localidades para el duelo contra el Real Madrid en el Martín Carpena. La cifra es especialmente significativa si tenemos en cuenta que los partidos serán el 10 y el 12 de septiembre, respectivamente, todavía dentro de más de dos semanas.

Aun así, el ritmo de venta ha sido muy alto y ya se han despachado cerca de 9.000 entradas para el duelo del Carpena. El atractivo del rival ayuda, como siempre que aparece el Real Madrid en el horizonte, pero la lectura principal está en clave verde: la gente tiene ganas de ver al nuevo Unicaja de Txus Vidorreta.

Lleno asegurado en Rincón para abrir boca

El primer lleno llega desde Rincón de la Victoria. El Pabellón Rubén Ruzafa presentará un ambiente de gala para una cita que servirá como una de las primeras oportunidades de ver en acción al nuevo proyecto cajista.

No deja de ser un partido de pretemporada, pero el contexto lo cambia todo. El Unicaja llega a este verano con una plantilla renovada, con varias caras nuevas y con la curiosidad lógica que provoca el inicio de una etapa. Después del final del ciclo de Ibon Navarro, la llegada de Vidorreta ha abierto un nuevo capítulo y la afición quiere comprobar cuanto antes qué forma empieza a tomar el equipo.

El Carpena, también camino del lleno

El segundo gran foco está en el Unicaja-Real Madrid del Martín Carpena. Que queden apenas mil entradas disponibles a estas alturas confirma que el partido camina hacia el lleno total. El Real Madrid siempre tiene tirón en Málaga, pero este encuentro concentra varios ingredientes especiales. Será una prueba de altura para el Unicaja, un escaparate para los fichajes ante sus aficionados y una cita con aroma de partido grande, pese a llegar en plena preparación. El Carpena quiere volver a ver baloncesto, medir sensaciones y empezar a tomar el pulso a un equipo que nace con mucha exigencia.

Imagen de un entrenamiento del Unicaja en el Carpena. / Unicaja/Mariano Pozo

Un nuevo Unicaja

La figura de Txus Vidorreta también explica parte de esta fiebre. El técnico vasco llega con una trayectoria contrastada, con conocimiento de la Liga Endesa y con la responsabilidad de dar continuidad competitiva a un club que se ha acostumbrado a mirar a los títulos. Su primer Unicaja genera preguntas, pero también mucha ilusión.

La afición quiere ver cómo encajan las nuevas piezas, qué papel tendrán los jugadores que continúan y qué identidad empieza a construir el entrenador. La pretemporada no dicta sentencias, pero sí ofrece las primeras pistas. Y en Málaga, después de un verano de movimientos, esas primeras pistas se esperan con enorme interés.

Precios de las entradas

El millar de entradas que quedan todavía a la venta para el Unicaja-Real Madrid tienen un precio único de 8 euros. Las tres zonas del Carpena en la que se pueden adquirir localidades todavía son Esquina Superior, Canasta Superior Lateral y Canasta Superior.