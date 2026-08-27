Tyler Kalinoski, baja segura para el debut de pretemporada del Unicaja en Melilla

El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta tendrá este domingo en Melilla su primera puesta en escena (20 horas/101TV). Será todavía una versión muy provisional, condicionada por las ausencias, por la carga física de los primeros días de trabajo y por una pretemporada que nace partida por la Ventana FIBA. Pero también será el primer día para empezar a ver las líneas maestras del proyecto que releva a la etapa más exitosa de la historia reciente del club. El III Memorial Javier Imbroda servirá como primer ensayo del Unicaja 2026/2027, aunque el técnico bilbaíno tendrá que administrar esfuerzos desde el primer momento.

Vidorreta se dirige a sus jugadores. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Sin Kalinoski

La baja segura para el debut será Tyler Kalinoski. El escolta estadounidense ha iniciado la pretemporada con problemas físicos y el club no quiere asumir ningún riesgo con un jugador llamado a tener un peso importante durante el curso. La consigna es clara: no forzar. Kalinoski no estará en Melilla, pero sí apunta a que esté ya en plenas condiciones en la final de la Copa de Andalucía, del sábado 5 de septiembre en Córdoba.

Cameron Hunt sí estará disponible

La noticia positiva para Txus Vidorreta es que Cameron Hunt sí está en condiciones de jugar. El escolta estadounidense también arrastraba algunos problemas físicos, pero su situación es diferente y podrá participar en el primer amistoso de la pretemporada. Su presencia permitirá al entrenador empezar a probar una de las piezas nuevas del perímetro cajista, en un equipo que ha cambiado mucho y que necesita empezar a reconocerse cuanto antes sobre la pista.

Cameron Hunt llega al Unicaja procedente del Joventut. / Unicajabfotopress/M.Pozo

Hunt será uno de los debutantes en Melilla. También lo harán los dos lituanos, Ignas Brazdeikis y Simonas Lukosius, dos incorporaciones llamadas a dar tamaño, talento y versatilidad exterior al nuevo Unicaja. En un verano de reconstrucción importante, el amistoso ante el Melilla Baloncesto será la primera oportunidad para ver cómo encajan algunos de los fichajes en la idea de Vidorreta, aunque todavía con muchas reservas por el momento de preparación y por la ausencia de varios internacionales.

Una convocatoria con nueve jugadores del primer equipo

El Unicaja viajará a Melilla con nueve jugadores de la primera plantilla: Kendrick Perry, Cameron Hunt, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Ignas Brazdeikis, Simonas Lukosius, Tyson Pérez, David Kravish y Yannick Nzosa. El resto de la convocatoria se completará con jugadores de la cantera, que tendrán minutos en un contexto propicio para mostrarse y para ayudar al equipo en una semana marcada por las bajas.

Brazdeikis, durante el entrenamiento de este miércoles. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

Ventana FIBA

No estarán Alberto Díaz ni tres de los fichajes realizados este verano: Melwin Pantzar, Willy Hernangómez y Amine Noua, todos ellos concentrados con sus selecciones para disputar la Ventana FIBA. Sus ausencias retrasan la imagen real del nuevo Unicaja, que todavía no podrá juntar en pista a todos los jugadores que deben formar parte del núcleo competitivo de la temporada. También se mantiene fuera de la dinámica completa el grupo de internacionales, una circunstancia que obliga a Vidorreta a diseñar una pretemporada por fases.

Primer ensayo de una etapa nueva

Más allá del resultado, Melilla será una primera fotografía. Incompleta, pero significativa. El Unicaja empieza una nueva era con muchos nombres nuevos, un entrenador de máximo nivel y el desafío de mantener el listón competitivo de los últimos años. Vidorreta aprovechará el partido para repartir minutos, evaluar cargas, dar rodaje a los disponibles y comenzar a instalar conceptos en un equipo que todavía tiene piezas importantes fuera. Sin Kalinoski, sin varios internacionales y con una rotación reforzada por la cantera, el Unicaja dará en Melilla el primer paso de una pretemporada exigente.