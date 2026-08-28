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Melilla Baloncesto-Unicaja, primer partido de la pretemporada: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión

Txus Vidorreta arranca su etapa como técnico cajista con un amistoso en el que serán baja Kalinoski, por lesión, y los internacionales Alberto Díaz, Willy Hernangómez, Amine Noua y Melwin Pantzar

Imagen del primer entrenamiento del Unicaja en el Carpena en la temporada 26/27

Imagen del primer entrenamiento del Unicaja en el Carpena en la temporada 26/27 / Unicaja/Mariano Pozo

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Emilio Fernández

Emilio Fernández

El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta arranca este fin de semana sus amistosos de pretemporada. Los verdes visitan Melilla para jugar el III Memorial Javier Imbroda, que recuerda al que fue entrenador del Unicaja en los años 90. Allí espera el Melilla Baloncesto de Segunda FEB en el primer test del verano para el nuevo proyecto verde y morado.

Bajas

El primer amistoso de la "era Vidorreta" contará con 4 bajas de la primera plantilla verde y morada de este curso 2026/2027. Tyler Kalinoski, con unas pequeñas molestias en el tobillo, no jugará por precaución, mientras que tampoco estarán los cuatro internacionales que participan estos días en la Ventana FIBA. Alberto Díaz y Willy Hernangómez están con España, Amine Noua defiende los colores de Francia y Melwin Pantzar está concentrado con Suecia.

Amine Noua fue el mejor de Francia, contra Serbia.

Amine Noua, internacional francés. / FIBA

Debuts

El Unicaja llega a Melilla con 9 jugadores de la primera plantilla: Kendrick Perry, Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Tyson Pérez, David Kravish y Yannick Nzosa, además de los recién llegados en este mercado estival Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis y Simonas Lukosius.

Horario del Melilla Baloncesto-Unicaja

El encuentro contra el equipo melillense se jugará este domingo, 30 de agosto, a partir de las 20 horas, en el Pabellón Javier Imbroda de la Ciudad Autónoma.

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¿Dónde se podrá ver por TV?

El encuentro entre cajistas y melillenses se verá en directo a través de las cámaras de 101TV. Una vez acabe el duelo, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido y se podrán consultar las estadísticas.

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