Nihad Djedovic, antes del debut del Unicaja en pretemporada en Melilla: "Estamos entrenando muy duro"

Nihad Djedovic habló para los medios oficiales del Unicaja en la previa del estreno del nuevo proyecto de Txus Vidorreta, que llegará este domingo, en Melilla, ante el equipo local, que militará esta próxima temporada en Segunda FEB, la tercera categoría del baloncesto español.

Primeras semanas de trabajo

Sobre estas dos primeras semanas de trabajo, Djedovic aseguró que "de verdad estamos entrenando muy duro. Estamos ahora en esta segunda semana sin los jugadores de la selección, que hace que cueste un poco más, pero tenemos un buen plan de trabajo. Estamos siguiendo el camino del entrenador y estamos muy contentos para poder jugar finalmente un partido este fin de semana".

Cambios en la plantilla

El nuevo Unicaja tiene muchos cambios con la llegada de un nuevo entrenador, nuevos compañeros o los jóvenes que están ayudando en los entrenamientos, que Djedovic asume como normales: "Los cambios son cambios y siempre hay una motivación cuando hay un cambio. Hay un aire fresco, los jugadores están contentos de haber llegado aquí, y por lo que he podido ver estos días, todos son buenas personas y estamos entrenando muy duro, siguiendo las indicaciones del entrenador, y afrontando los primeros partidos".

Primer partido

Respecto al partido del domingo, el primero de la pretemporada, ante el Melilla Ciudad del Deporte de la Segunda FEB, el exterior bosnio asegura que el equipo espera con ganas: "el entreno es una cosa, el partido es otra. Todos nosotros queremos jugar partidos y estamos contentos porque empiecen ya. Estamos bien, sin lesiones, que es lo más importante y ojalá, como dicen, podamos seguir así", concluyó el alero bosnio.

El Melilla Baloncesto-Unicaja se disputará el próximo domingo, a las 20:00 h., en el Pabellón Javier Imbroda. Se podrá ver en directo por 101 TV.