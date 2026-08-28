El Unicaja, Oscar Tshiebwe y los tiempos del mercado NBA

El Unicaja sigue mirando al mercado de pívots, pero la sensación dentro del club es que la paciencia puede convertirse en una virtud. La última pieza del proyecto 2026/2027 de Txus Vidorreta no tiene por qué llegar antes del inicio de la temporada. De hecho, las palabras de Juanma Rodríguez, cuando apuntó la semana pasada que quizá habría que esperar un mes y medio para completar la plantilla, esconden una estrategia premeditada y más que asumida por el club y el staff técnico: esperar al movimiento definitivo del mercado NBA en las próximas semanas.

¿Fichaje con la Liga ya iniciada?

Y es que la idea ahora mismo que no se puede descartar es que el Unicaja comience la Liga con la plantilla de 14 jugadores que tiene actualmente y que se espere a que llegue una oportunidad que realmente suponga un salto de calidad. El calendario puede permitir esa maniobra, ya que los descartes definitivos de las franquicias NBA se producen habitualmente en la primera semana de octubre, cuando los equipos norteamericanos deben cerrar sus plantillas. Mientras tanto, con Willy Hernangómez, David Kravish y Yannick Nzosa, la posición de "5" está cubierta con garantías.

Tshiebwe, el pívot que ilusiona en Málaga

Dentro de ese escenario aparece un nombre propio por encima de cualquier otro: Oscar Tshiebwe. El pívot congoleño, como ya se explicó hace varias semanas, es uno de los jugadores que más gusta en Los Guindos. Fue una opción que el Unicaja ya tuvo en el radar durante el mes de julio y lo sigue siendo a día de hoy. Nada ha cambiado.

Su perfil encaja perfectamente con la búsqueda del club: un interior físico, dominante en el rebote, capaz de cambiar partidos desde la energía y con un impacto defensivo que elevaría el nivel de la plantilla. Y es que Tshiebwe llegó a la NBA después de destacar en Kentucky y convertirse en uno de los grandes especialistas reboteadores del baloncesto universitario estadounidense. Su capacidad para capturar rechaces y generar segundas oportunidades es precisamente una de las características que más valoraría el Unicaja para completar su juego interior.

Oscar Tshiebwe. / Elliott Hess | UK Athletics

El problema es que su futuro no depende únicamente de Málaga. El jugador ha firmado con Houston Rockets, que tendrá que decidir si cuenta con él dentro de su estructura definitiva o si finalmente queda liberado del proyecto. En ese segundo escenario, el Unicaja volvería a la carga para intentar convencerle de que su salto al baloncesto europeo pase por Málaga.

Una operación complicada por la competencia

La dificultad de la operación es evidente. Tshiebwe es un jugador con mercado y no solo el Unicaja estaría atento a su situación. Otros equipos de Euroliga todavía no han cerrado completamente su juego interior y también pueden esperar a los descartes NBA para encontrar oportunidades de alto nivel. Ese es precisamente el contexto que hace más complicada la espera. El Unicaja sabe que no es el único club dispuesto a aguardar hasta octubre. Muchos proyectos europeos con mayor presupuesto pueden seguir la misma estrategia y abrir una batalla por aquellos jugadores que queden libres en el tramo final del mercado.

Aun así, en Málaga no se descarta esa vía. Si aparece la posibilidad real de fichar a Tshiebwe, el club estaría dispuesto a esperar porque considera que el premio podría compensar el riesgo.

Oscar Tshiebwe podría ser el pívot que falta en la plantilla cajista. / La Opinión

La plantilla está preparada para esperar

La tranquilidad del Unicaja nace también de la configuración actual del equipo. La plantilla cuenta con alternativas suficientes para arrancar la competición. La llegada del pívot sería una incorporación de mejora, una pieza para elevar el techo competitivo, no una necesidad urgente para poder competir desde la primera jornada.

Eso permite al club manejar los tiempos sin verse obligado a aceptar cualquier opción del mercado. La dirección deportiva sabe que una mala decisión en el último fichaje puede condicionar toda la temporada y prefiere esperar antes que cerrar una incorporación que no encaje completamente con las necesidades de Vidorreta.

El mercado sigue abierto

La situación no significa que el Unicaja vaya a esperar obligatoriamente hasta octubre. El club continúa rastreando el mercado minuto a minuto y está dispuesto a estudiar cualquier opción. Si aparece antes un jugador que convenza por perfil, calidad y condiciones económicas, la entidad podría cambiar de estrategia y cerrar la plantilla antes. Pero, por ahora, parece complicada esta posibilidad.

Si la alternativa es esperar por un jugador diferencial como Tshiebwe, la paciencia gana peso. En un verano marcado por los precios altos y la escasez de interiores de nivel, el Unicaja entiende que la oportunidad puede aparecer cuando muchos equipos tengan que tomar decisiones rápidas. El pívot definitivo del nuevo proyecto de Vidorreta puede no llegar en agosto ni en septiembre. En Los Guindos saben que, si la espera acaba abriendo la puerta a Oscar Tshiebwe, habrá merecido la pena.