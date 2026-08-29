La hora de Brazdeikis, Hunt, Lukosius y... Vidorreta

El nuevo Unicaja empieza a caminar. Será este domingo, a las 20.00 horas, en Melilla, ante el Melilla Baloncesto, equipo de Segunda FEB, la tercera categoría del baloncesto español. No será un partido para sacar grandes conclusiones ni una cita que permita medir con exactitud el potencial del primer proyecto de Txus Vidorreta en Málaga. Pero sí tendrá un valor simbólico evidente: por primera vez se verá de verde cajista a Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis y Simonas Lukosius, tres de los fichajes de este mercado estival. Y, sobre todo, por primera vez se verá a Vidorreta sentado en el banquillo del Unicaja.

La imagen tendrá algo de extraña. Después de casi cuatro temporadas con Ibon Navarro al mando, con todo lo que significó su etapa para la historia reciente del club, el Unicaja estrenará técnico en un partido de pretemporada que abre una nueva era. Vidorreta llega con una trayectoria contrastada, una personalidad fuerte y el reto de construir un equipo competitivo desde el primer día. Melilla será solo un primer paso, pero también la primera foto de un cambio de ciclo que ya es real.

Primer entrenamiento del Unicaja en el Carpena en la temporada 26/27 / Unicaja/Mariano Pozo

Tres estrenos sobre la pista

Hunt, Brazdeikis y Lukosius serán los grandes focos de atención en el estreno. El primero llega para aportar puntos, bote y capacidad de creación desde el puesto de escolta. Cameron Hunt es uno de esos jugadores llamados a dar soluciones cuando el ataque se atasca, con experiencia en la Liga Endesa y recursos para producir desde el primer momento.

Ignas Brazdeikis, por su parte, aparece como una pieza importante para elevar el nivel físico y ofensivo del perímetro. Su estreno permitirá empezar a ver cómo puede encajar en un equipo que necesita amenaza exterior, versatilidad y jugadores capaces de asumir responsabilidades en distintos contextos.

El caso de Simonas Lukosius también genera curiosidad. El lituano tendrá sus primeros minutos con la camiseta del Unicaja en un escenario ideal para ir tomando contacto con sus compañeros, con los sistemas y con el ritmo que quiere imponer Vidorreta. En plena pretemporada, cada detalle cuenta para acelerar la adaptación.

Un debut condicionado por la Ventana FIBA

El estreno no será completo porque el Unicaja no tendrá disponibles a todos sus fichajes. Tres de las incorporaciones del verano están concentradas con sus selecciones en la Ventana FIBA: Melwin Pantzar, con Suecia; Amine Noua, con Francia; y Willy Hernangómez, con España. Sus ausencias impiden ver todavía la fotografía completa del nuevo equipo. Eso obliga a interpretar el partido de Melilla con prudencia. El Unicaja que jugará este domingo no será todavía el Unicaja definitivo. Faltarán piezas relevantes, especialmente en la dirección y en el juego interior, y el equipo estará todavía en una fase muy inicial de trabajo. Pero esa circunstancia no resta interés al estreno de los que sí estarán.

Willy Hernangómez, ante Neemias Queta / EFE

Nzosa también debuta... pero de otra manera

También será un partido especial para Yannick Nzosa. El interior vuelve a la dinámica del Unicaja después de su cesión la pasada temporada en el San Pablo Burgos. No puede considerarse un fichaje, porque pertenecía al club, pero su regreso sí representa una novedad dentro de la plantilla 2026/2027. Nzosa tendrá en Melilla una oportunidad para empezar a reivindicarse en un contexto nuevo, con otro entrenador y con una plantilla en reconstrucción. Su futuro inmediato dependerá del papel que pueda ganarse y de las decisiones que tome el club, pero su presencia añade otro punto de interés al primer ensayo del verano.

La primera imagen del nuevo ciclo

Más allá del rival y del resultado, el partido en Melilla servirá para poner rostro al nuevo Unicaja. La pretemporada empieza con ausencias, con trabajo por delante y con la plantilla todavía en fase de ajuste. Pero también con la ilusión lógica de todo proyecto que arranca. Este domingo, en Melilla, el Unicaja 2026/2027 dejará de ser una idea sobre el papel para convertirse en un equipo sobre la pista.