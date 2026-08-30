Melilla Baloncesto-Unicaja: kilómetro 0 para el nuevo proyecto de Txus Vidorreta

El Unicaja 2026/2027 echa a andar ¡por fin! este domingo en Melilla. El primer proyecto de Txus Vidorreta al frente del banquillo cajista disputará su primer partido de pretemporada ante el Melilla Ciudad del Deporte, equipo de Segunda FEB, en el III Memorial Javier Imbroda. La cita será a las 20.00 horas (101 TV) y servirá como primera toma de contacto real para un equipo que lleva dos semanas de trabajo intenso en Los Guindos y que todavía está lejos de mostrar su versión definitiva.

No será un partido cualquiera, aunque sea el primero del verano y las conclusiones deban tomarse con prudencia. Será el estreno del nuevo ciclo verde y morado tras la marcha de Ibon Navarro. La imagen de Vidorreta dirigiendo al Unicaja desde el banquillo será una de las grandes novedades de la tarde, igual que la puesta de largo de varios fichajes llamados a tener peso esta temporada: Cameron Hunt, Ignas Brazdeikis y Simas Lukosius.

Bajas importantes para el estreno

Vidorreta no podrá contar con todos sus efectivos en este primer ensayo. Tyler Kalinoski será baja por precaución, después de arrastrar problemas físicos en el inicio de la pretemporada. Tampoco estarán los internacionales convocados por sus selecciones en la Ventana FIBA: Alberto Díaz y Willy Hernangómez, con España; Amine Noua, con Francia; y Melwin Pantzar, con Suecia. Estas ausencias condicionan la rotación y obligan al técnico a completar la convocatoria con jugadores que están trabajando en dinámica del primer equipo durante estos primeros compases de la preparación. Viajan Alonso de la Iglesia, Nikola Tomic y Daniel Guiddens, que tendrán la oportunidad de sumar minutos y experiencia junto a los profesionales.

Doce jugadores para Melilla

El Unicaja contará para este primer amistoso con Kendrick Perry y Alonso de la Iglesia en la posición de base; Cameron Hunt como escolta; Nihad Djedovic, Jonathan Barreiro, Simonas Lukosius, Ignas Brazdeikis y Nikola Tomic en las posiciones exteriores; Tyson Pérez como ala-pívot; y David Kravish, Yannick Nzosa y Daniel Guiddens en el juego interior.

Imagen de los jugadores del Unicaja el día de los exámenes médicos. / Blanca Morente / 5

Un rival con ambición de ascenso

Enfrente estará un Melilla Ciudad del Deporte que afronta la temporada con un objetivo claro: regresar a Primera FEB. El conjunto dirigido por Rafa Sanz ha renovado profundamente su plantilla, con once incorporaciones y la continuidad de Javi Bosch como jugador vinculado del CD Enrique Soler. El club melillense ha mezclado jóvenes con impacto en Segunda FEB, como Héctor Figueroa y Josep Cera, con jugadores procedentes de Primera FEB como Jahvaughn Powell o Laron De’Same Smith.

Para el Unicaja, el resultado será lo de menos. Lo importante será empezar a competir, repartir minutos, ver las primeras asociaciones y avanzar en la construcción del nuevo equipo. Melilla vuelve a ser, por tercer año consecutivo, el punto de partida de la pretemporada cajista. Esta vez, además, con el añadido de abrir la era Vidorreta.