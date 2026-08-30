El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta se estrena con triunfo y muy buena imagen en Melilla (67-105)

Ganó el Unicaja. Y eso siempre es una buena noticia. Lo que pasa es que fue ante un rival de Segunda FEB y en un partido más cercano a un entrenamiento a puerta abierta que a un duelo de fuego real. Pero da lo mismo. Después de tantos meses de espera, el primer amistoso de la pretemporada le supo a gloria bendita a una afición que sufrió de lo lindo la temporada pasada (sobre todo los tres últimos meses), pero que vuelve a estar ilusionada con esta nueva era, capitaneada en el banquillo por Txus Vidorreta, hasta hace solo dos meses y medio el muy poco simpático técnico de La Laguna Tenerife, y ahora el "chupi guay" nuevo entrenador de nuestro Unicaja.

El 67-105 final no sirve nada más que para la estadística, aunque no podemos negar que las sensaciones fueron muy buenas. La experiencia de pretemporadas anteriores, eso sí, invita a no sacar ninguna conclusión de un partido contra un equipo de la tercera división del baloncesto español. Para empezar, porque cualquier parecido entre el Unicaja que jugará a partir de final de septiembre la Liga Endesa y la BCL, y este que se vio en Melilla, será pura coincidencia. Y es que faltaron este domingo en el estreno "competitivo" Melwin Pantzar, Alberto Díaz, Amine Noua, Willy Hernangómez, Tyler Kalinoski y hasta el "señor x", ese pívot que todavía está por fichar, del que no sabemos el nombre y que tiene pinta de que tendrá un rol muy importante en los esquemas de Vidorreta para este inminente curso 2026/2027.

Tres debuts

Lo mejor fue, desde luego, ver por primera vez vestidos de verde y morado cajista a Cameron Hunt, Simas Lukosius e Ignas Brazdeikis. Bien los tres, pero sobre todo los dos lituanos. El escolta americano y el tirador báltico fueron titulares, mientras que Brazdeikis partió desde el banquillo. Muy buena imagen y también magníficos números para el trío de recién llegados: Hunt firmó 8 puntos, Brazdeikis llegó a los 20 y Lukosius fue el máximo anotador del partido, con 21.

Partido

Los 40 minutos fueron lo que fueron. Un triple de Perry abrió la lata. El primer cuarto fue ya de dominio absoluto de un Unicaja muy enchufado en ataque, aunque bastante más despistado en defensa. Muy buen arranque de Nzosa, que fue titular y, sobre todo, del lituano Brazdeikis, que salió del banquillo para liderar al equipo en ataque, con 8 puntos, en un abrir y cerrar de ojos. El 18-27 del final del primer cuarto hizo justicia a lo visto en los 10 primeros minutos, en los que lo peor fue el problema físico en el pie izquierdo que obligó a Nzosa a dejar el partido demasiado pronto.

Vidorreta no paró de mover el banquillo. Sacó y quitó piezas sin que el equipo se resintiera, aprovechando su infinito mayor talento que un Melilla Baloncesto que, cuando le entraron los triples, aguantó mejor el tirón, pero que cuando le apretó atrás la defensa cajista, le costó incluso tirar a canasta. Bordeó el +20 el equipo verde durante buena parte del segundo cuarto... hasta que lo alcanzó justo antes del descanso: 34-55, con debut en los 47 segundos finales de Miguel Martínez.

No cambió nada el partido tras el intermedio. Al contrario, el equipo le metió una velocidad más. Corrió, jugó a campo abierto, también apretó atrás y la diferencia se fue por encima de los 30. Lukosius demostró que es un francotirador. Un especialista de esos que cuando tiene el día, resulta imparable. Brazdeikis también sacó todos sus recursos a pasear. Estuvo inconmensurable el ex del Zalgiris en ese tramo del partido, que desembocó en el 50-85 del minuto 30.

El último cuarto fue más de lo mismo. Solo hubo un objetivo: que nadie más se lastimara en ese sprint final del partido. Los de Vidorreta jugaron a su antojo, siguieron corriendo y dando espectáculo en un esprint final que dejó el marcador definitivo en un contundente 67-105.

Ficha

Melilla Baloncesto: Cera (3), Powel (11), Strikker (5), Muñoz (0) y Smith (8). También jugaron Bosch (2), Figueroa (9), Corraliza (10), Critz (3), Chekri (4), Torreblanca (5) y Diene (7).

Unicaja: Perry (19), Hunt (8), Lukosius (21), Barreiro (4) y Nzosa (4). También jugaron Brazdeikis (20), Djedovic (9), Kravish (7), Tyson Pérez (9), Guiddens (4), Martínez y Tomic.

Parciales cada 10’: 18-27, 34-55 (descanso), 50-85 y 67-105 (final).

Árbitros: Sánchez, Esteve y Ávila.

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