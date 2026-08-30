Txus Vidorreta, tras ganar en Melilla: "Ha sido un test muy positivo"

Txus Vidorreta ya tiene su primera victoria como entrenador del Unicaja, aunque el técnico vasco sabe perfectamente que este tipo de partidos de pretemporada sirven más para acumular trabajo que para sacar grandes conclusiones. El conjunto cajista se estrenó este domingo con un triunfo muy cómodo ante el Melilla Ciudad del Deporte, de Segunda FEB, en el III Memorial Javier Imbroda, una cita que dejó buenas sensaciones en lo colectivo y varios nombres propios en lo individual.

Valoración del partido

"Fue un buen test. El equipo está atento a los conceptos que queremos utilizar y corriendo siempre que puede correr. Hemos jugado con ritmo alto. Hemos hecho muchos tiros, algunas veces con más acierto y otras veces con menos. Hemos sido capaces de mantener un equilibrio entre la defensa y el ataque, controlando las pérdidas. Satisfecho. El equipo se parece al equipo que yo quiero tener y a los equipos que he tenido".

Reparto de minutos

"En el primer partido de la pretemporada, el objetivo era no cargar de minutos a los jugadores, excepto Perry y Hunt por las ausencias de los otros bases. El resto de jugadores han estado en los minutos que queríamos que estuvieran cada uno de ellos".

El Unicaja ganó an Melilla. / Unicaja Photopress

Debutantes

"Ha sido una buena producción tanto individual como colectiva de los tres como manejadores que tenían que asumir más el balón, por la ausencia de Alberto y Pantzar. Hunt repartiendo juego y los dos lituanos, anotando, han tenido un gran acierto. También hemos tenido momentos puntuales en los que el resto de jugadores han aparecido: Djedovic, Barreiro, Kravish"...

Sensaciones en el estreno como entrenador del Unicaja

"Muy buenas sensaciones. No con máxima intensidad, pero sí con energía. Con ese punto de satisfacción que ver que en estos primeros 10 días los jugadores quieren hacer las cosas bien y pueden hacerlas. También que creen en el sistema que estamos implementando".

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