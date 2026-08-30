Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expediente sancionador a Emasa por un vertidoEncontrar habitación asequible en MálagaEl cuadro de las Ánimas Benditas en MálagaIncendio arrasa una nave en Alhaurín el GrandeCuando Málaga cerraba por vacacionesMás de 800 muerto en Nepal por la riadaDebut del nuevo Unicaja de Txus VidorretaCrónica del Madrid-Málaga
instagramlinkedin

Entrenador

Txus Vidorreta, tras ganar en Melilla: "Ha sido un test muy positivo"

Vidorreta habla con sus jugadores en un tiempo muerto.

Vidorreta habla con sus jugadores en un tiempo muerto. / Unicaja

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Emilio Fernández

Emilio Fernández

Txus Vidorreta ya tiene su primera victoria como entrenador del Unicaja, aunque el técnico vasco sabe perfectamente que este tipo de partidos de pretemporada sirven más para acumular trabajo que para sacar grandes conclusiones. El conjunto cajista se estrenó este domingo con un triunfo muy cómodo ante el Melilla Ciudad del Deporte, de Segunda FEB, en el III Memorial Javier Imbroda, una cita que dejó buenas sensaciones en lo colectivo y varios nombres propios en lo individual.

Valoración del partido

"Fue un buen test. El equipo está atento a los conceptos que queremos utilizar y corriendo siempre que puede correr. Hemos jugado con ritmo alto. Hemos hecho muchos tiros, algunas veces con más acierto y otras veces con menos. Hemos sido capaces de mantener un equilibrio entre la defensa y el ataque, controlando las pérdidas. Satisfecho. El equipo se parece al equipo que yo quiero tener y a los equipos que he tenido".

Reparto de minutos

"En el primer partido de la pretemporada, el objetivo era no cargar de minutos a los jugadores, excepto Perry y Hunt por las ausencias de los otros bases. El resto de jugadores han estado en los minutos que queríamos que estuvieran cada uno de ellos".

Fotos del primer partido de la pretemporada del Unicaja ante el Melilla Baloncesto

El Unicaja ganó an Melilla. / Unicaja Photopress

Debutantes

"Ha sido una buena producción tanto individual como colectiva de los tres como manejadores que tenían que asumir más el balón, por la ausencia de Alberto y Pantzar. Hunt repartiendo juego y los dos lituanos, anotando, han tenido un gran acierto. También hemos tenido momentos puntuales en los que el resto de jugadores han aparecido: Djedovic, Barreiro, Kravish"...

Sensaciones en el estreno como entrenador del Unicaja

"Muy buenas sensaciones. No con máxima intensidad, pero sí con energía. Con ese punto de satisfacción que ver que en estos primeros 10 días los jugadores quieren hacer las cosas bien y pueden hacerlas. También que creen en el sistema que estamos implementando".

Noticias relacionadas

Fotos del primer partido de la pretemporada del Unicaja ante el Melilla Baloncesto

Nzosa se lesionó / Unicaja Photopress

Lesión de Nzosa

"La situación de Nzosa, hemos tenido la desgracia de que se ha hecho daño en el primer cuarto. Veremos a ver los resultados de las pruebas"

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Calle Blanco Coris, una vía a espaldas del Centro de Málaga: 'Cada vez hay menos barrios
  2. Las calles de Málaga soportan más de 11 horas de sol directo al día: una campaña vecinal reclama más árboles y sombra
  3. Siete heridos, entre ellos cinco menores, tras una colisión múltiple en la A-357 en sentido Álora
  4. El jefe de Policía de Rincón de la Victoria, sobre el robo de pistolas reglamentarias: 'Con casi absoluta seguridad, forma parte de mi plantilla
  5. “Farmear aura” en Málaga: la fiebre de TikTok llena la Plaza de la Marina de cientos de jóvenes y curiosos
  6. Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos
  7. Málaga estrena un gran mural de más de 315 metros cuadrados inspirado en el Jardín Botánico La Concepción
  8. El Ayuntamiento de Málaga convoca una concentración en solidaridad con Ceuta: fecha, hora y lugar

El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta se estrena con triunfo y muy buena imagen en Melilla (67-105)

El nuevo Unicaja de Txus Vidorreta se estrena con triunfo y muy buena imagen en Melilla (67-105)

El Athletic respira ante un Celta que no arranca

El Athletic respira ante un Celta que no arranca

Txus Vidorreta, tras ganar en Melilla: "Ha sido un test muy positivo"

Txus Vidorreta, tras ganar en Melilla: "Ha sido un test muy positivo"

Fotos del primer partido de la pretemporada del Unicaja ante el Melilla Baloncesto

Fotos del primer partido de la pretemporada del Unicaja ante el Melilla Baloncesto

Detenidos tres marroquíes en Ceuta por un ataque con líquido corrosivo contra militares

Detenidos tres marroquíes en Ceuta por un ataque con líquido corrosivo contra militares

Horarios oficiales de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga: tres partidos en ocho días para el Málaga CF

Horarios oficiales de las jornadas 5, 6 y 7 de LaLiga: tres partidos en ocho días para el Málaga CF

El Deportivo despega y enciende las alarmas del Valencia

El Deportivo despega y enciende las alarmas del Valencia

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 30 de agosto de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 30 de agosto de 2026
Tracking Pixel Contents