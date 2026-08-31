Lesión
Mala suerte para el Unicaja: Yannick Nzosa, 3 meses de baja
El joven pívot cajista se fracturó el quinto metatarsiano de su pie izquierdo en el primer cuarto del partido del domingo en Melilla
Mala suerte para el Unicaja en el primer amistoso de la pretemporada. Yannick Nzosa sufrió este domingo, al inicio del partido frente al Melilla Ciudad del Deporte, un traumatismo en su pie izquierdo que le impidió disputar el resto del encuentro. Tras las pruebas realizadas este lunes en Hospital Quirónsalud Málaga se ha confirmado el diagnóstico que se temía, fractura del quinto metatarsiano, que le va a obligar a estar parado en torno a los tres meses.
El pívot congoleño salió de titular en Melilla. Tras disputar el salto inicial y 3:21 minutos del partido amistoso, sufrió un traumatismo en su pie izquierdo que le obligó a abandonar la cancha y no pudo volver a jugar. Su imagen, con muletas, al finalizar el partido, ya daba a entender que el problema podría ser serio.
Hospital Quirónsalud
A la llegada del equipo a Málaga, se le han realizado varias pruebas que han confirmado el diagnóstico: rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo que va a requerir de intervención quirúrgica esta misma semana. El tiempo de baja dependerá de la evolución de la lesión aunque se estima en torno a los tres meses.
Apuesta
Nzosa era una de las apuestas del Unicaja para este nuevo proyecto de Vidorreta. La idea era que fuera uno más en la rotación del juego interior. Sobre todo debería tener un papel importante en este arranque de temporada en la primera fase de la Basketball Champions League. Su baja, ahora, obliga al club a acelerar la contratación de ese pívot referente que falta para cerrar la plantilla. Se pretendía esperar a octubre contando con el trío Hernangómez-Kravish-Nzosa como suficiente arsenal para afrontar el arranque competitivo. Ahora, sin Nzosa, habrá que ver si el club cambia su plan y decide no esperar a los descartes de la NBA, para apostar por otro jugador que esté en disposición de vestir de verde y morado de manera inmediata.
- El cuadro de las Ánimas Benditas en Málaga y las botellas de aceite: origen de esta tradición y destino del producto
- La Junta de Andalucía abre expediente sancionador a Emasa por un vertido de aguas residuales en Guadalmar en abril
- Cuando Málaga cerraba por vacaciones
- Mourinho: 'Hemos organizado el equipo de otro modo para que Bellingham sepa perfectamente qué hacer
- Alarma en el centro de Málaga por una falsa alarma de incendio en la catedral
- Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos
- El drama de los estudiantes para encontrar un habitación asequible en Málaga al inicio de curso: 'Los precios están disparados
- Funes, tras la derrota frente al Real Madrid: 'No podemos buscar la excusa en la dificultad de los rivales