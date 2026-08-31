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Mala suerte para el Unicaja: Yannick Nzosa, 3 meses de baja

El joven pívot cajista se fracturó el quinto metatarsiano de su pie izquierdo en el primer cuarto del partido del domingo en Melilla

Nzosa, en el banquillo, tras lesionarse en Melilla.

Nzosa, en el banquillo, tras lesionarse en Melilla. / Unicaja Photopress

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Emilio Fernández

Emilio Fernández

Mala suerte para el Unicaja en el primer amistoso de la pretemporada. Yannick Nzosa sufrió este domingo, al inicio del partido frente al Melilla Ciudad del Deporte, un traumatismo en su pie izquierdo que le impidió disputar el resto del encuentro. Tras las pruebas realizadas este lunes en Hospital Quirónsalud Málaga se ha confirmado el diagnóstico que se temía, fractura del quinto metatarsiano, que le va a obligar a estar parado en torno a los tres meses.

El pívot congoleño salió de titular en Melilla. Tras disputar el salto inicial y 3:21 minutos del partido amistoso, sufrió un traumatismo en su pie izquierdo que le obligó a abandonar la cancha y no pudo volver a jugar. Su imagen, con muletas, al finalizar el partido, ya daba a entender que el problema podría ser serio.

Hospital Quirónsalud

A la llegada del equipo a Málaga, se le han realizado varias pruebas que han confirmado el diagnóstico: rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo que va a requerir de intervención quirúrgica esta misma semana. El tiempo de baja dependerá de la evolución de la lesión aunque se estima en torno a los tres meses.

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Apuesta

Nzosa era una de las apuestas del Unicaja para este nuevo proyecto de Vidorreta. La idea era que fuera uno más en la rotación del juego interior. Sobre todo debería tener un papel importante en este arranque de temporada en la primera fase de la Basketball Champions League. Su baja, ahora, obliga al club a acelerar la contratación de ese pívot referente que falta para cerrar la plantilla. Se pretendía esperar a octubre contando con el trío Hernangómez-Kravish-Nzosa como suficiente arsenal para afrontar el arranque competitivo. Ahora, sin Nzosa, habrá que ver si el club cambia su plan y decide no esperar a los descartes de la NBA, para apostar por otro jugador que esté en disposición de vestir de verde y morado de manera inmediata.

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