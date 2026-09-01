La cantera del Unicaja 2026/2027 se pone en marcha en Los Guindos

La cantera del Unicaja vuelve al trabajo. Los Guindos recuperó este martes 1 de septiembre la actividad de los equipos de formación del club, que arrancan una nueva temporada con el objetivo de continuar con el desarrollo deportivo y personal de sus jóvenes jugadores. El Unicaja ya tiene definido el cuerpo técnico que estará al frente de sus nueve equipos de cantera durante el curso 2026/27. Todos ellos bajo las órdenes de Paco Aurioles, que releva esta temporada a Ramón García al frente de la cantera verde y morada.

Continuidad y novedades en los banquillos

Los equipos preinfantil, infantil, cadete y júnior, tanto masculinos como femeninos, ya conocen a sus respectivos entrenadores. A ellos se suma el Unicaja Alhaurín de la Torre, que competirá esta temporada en la Liga U. El club apuesta por combinar la continuidad con la rotación dentro de su proyecto formativo.

El Unicaja Alhaurín de la Torre estará dirigido por Mikel Ereño, con Fran Vázquez y Paco Ortega como ayudantes. En el Júnior Masculino, que competirá en Primera Nacional, el técnico será Manolo Trujillo, acompañado por Manuel Salinas. Richi Guillén dirigirá al Cadete Masculino junto a Daniel Sánchez, mientras que Manolo Bazán y David Calderón estarán al frente del Infantil Masculino. El Preinfantil Masculino tendrá como entrenador a Fernando González, con Rafael Ruiz como ayudante.

En la sección femenina, Jennifer Barea dirigirá al Júnior, con Adrián Santiago como ayudante. Alejandro García será el técnico del Cadete Femenino, acompañado por Antonio Navajas, mientras que Mónica Rojo dirigirá al Infantil Femenino junto a Cristina Guerrero. El Preinfantil Femenino estará dirigido por Adrián Santiago, con Mónica Rojo como ayudante.

Nuevo organigrama

El cuerpo de trabajo de la cantera se completa con los preparadores físicos Álvaro Rodríguez y Guillermo Narváez, los fisioterapeutas Alejandro Fernández y Juan Jesús Rueda, la psicóloga Alba López y la tutora María del Mar Lucio-Villegas. Junto a Paco Aurioles, como director de cantera, estará Manolo Trujillo como coordinador en esta nueva temporada.

Con todo preparado, Los Guindos volvió a llenarse desde este martes de los jóvenes talentos del Unicaja, que inician el camino de una nueva temporada dentro del proyecto de formación cajista.