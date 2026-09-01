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Copa Andalucía

La final de la Copa Andalucía del Unicaja se verá en directo por Andalucía TV

El conjunto cajista disputará el sábado a las 20:00 horas en Córdoba su segundo amistoso de pretemporada ante un rival todavía por conocer

Fotos del primer partido de la pretemporada del Unicaja ante el Melilla Baloncesto

Fotos del primer partido de la pretemporada del Unicaja ante el Melilla Baloncesto / Unicaja Photopress

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

El Unicaja ya tiene fecha y escenario para su segunda prueba de la pretemporada. El conjunto malagueño disputará el próximo sábado 5 de septiembre, a partir de las 20:00 horas, la final de la XXIX Copa Andalucía en el Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de Córdoba. El encuentro podrá seguirse en directo a través de Andalucía TV, como ya ocurrió en la edición del torneo del pasado año.

Un rival todavía por decidir

El conjunto de Txus Vidorreta todavía no conoce quién estará al otro lado de la pista. El rival saldrá del último encuentro de la fase previa, que enfrentará este miércoles 2 de septiembre al Covirán Granada y al Insolac Caja 87 en Granada. El vencedor de ese duelo conseguirá el billete para medirse al Unicaja en la final.

El Cajasol Coto Córdoba, que ejercía como cuarto participante, ya ha quedado eliminado después de perder sus dos partidos del triangular. El conjunto cordobés cayó ante Granada por 86-66 y posteriormente frente a Caja 87 por 73-79, por lo que el duelo de este miércoles decidirá definitivamente el acompañante del Unicaja en la final.

Una versión más reconocible

La cita de Córdoba permitirá a Vidorreta contar con una plantilla mucho más cercana a la que tendrá durante la temporada. Después de un primer amistoso en Melilla marcado por las ausencias, los internacionales que participaron en la Ventana FIBA estarán de vuelta con el equipo, al igual que Tyler Kalinoski, que tampoco participó en el triunfo ante el conjunto melillense.

El Unicaja se impuso al Melilla Ciudad del Deporte por un contundente 67-105 en su estreno de pretemporada, aunque lo hizo sin Alberto Díaz, Willy Hernangómez, Amine Noua y Melwin Pantzar, concentrados con sus respectivas selecciones, y sin Kalinoski. La segunda prueba permitirá, por tanto, al técnico vizcaíno realizar una evaluación más completa de su plantilla.

Nzosa, la ausencia confirmada

La principal baja será Yannick Nzosa, que no podrá participar en la final después de sufrir una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo en el amistoso frente al Melilla. El pívot tendrá que pasar por el quirófano y estará apartado de las pistas alrededor de tres meses, según confirmó el propio club.

A la ausencia de Nzosa se sumará, salvo sorpresa, la del pívot que el Unicaja todavía busca incorporar al mercado. La plantilla cuenta actualmente con Willy Hernangómez, David Kravish y el propio Nzosa en la posición de cuatro- cinco, aunque la lesión del congoleño refuerza la necesidad de encontrar un nuevo refuerzo interior.

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Así, la final de la Copa Andalucía será la primera oportunidad para ver al nuevo Unicaja con una imagen mucho más cercana a la definitiva, con los internacionales y Kalinoski de regreso y con el equipo de Vidorreta afrontando su segundo test de preparación.

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