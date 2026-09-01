La lesión de Nzosa deja muy cojo el juego interior del Unicaja de Txus Vidorreta: ¿fichaje inminente?

El Unicaja de Txus Vidorreta acaba de empezar y ya tiene el primer problema serio sobre la mesa. La lesión de Yannick Nzosa, que estará alrededor de tres meses de baja por una rotura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, deja muy tocado el juego interior cajista en plena pretemporada y obliga al club a mirar de otra manera el mercado. Lo que hasta ahora era una búsqueda sin prisa para completar la plantilla se convierte, desde este momento, en una necesidad más visible.

El golpe es doble. Primero, para el propio Nzosa, que regresaba a Málaga con la ilusión de volver a hacerse un hueco en el club en el que explotó como una de las grandes promesas del baloncesto europeo. Y segundo, para un Unicaja que pierde una pieza útil justo cuando Txus Vidorreta empezaba a repartir roles en una plantilla todavía incompleta y condicionada por las ausencias de la Ventana FIBA que terminó este lunes.

Una rotación interior bajo mínimos

La lesión deja al Unicaja con solo cuatro jugadores interiores puros: Amine Noua y Tyson Pérez, como ala-pívots; y David Kravish y Willy Hernangómez, como pívots. Es una estructura muy justa para afrontar el inicio del trabajo táctico, los amistosos de pretemporada y, sobre todo, la construcción de automatismos en una etapa nueva.

Nzosa no estaba llamado, en principio, a ser una referencia principal del equipo, pero sí ofrecía algo que ahora se pierde: centímetros, energía, intimidación, capacidad para entrenar con ritmo alto y una opción más para proteger a los otros interiores en un calendario que será largo y exigente. En una plantilla amplia, este tipo de piezas dan margen. Sin él, ese margen se reduce.

Nzosa entra a canasta, en un entrenamiento de la semana pasada. / Unicajab/Photopress-Mariano Pozo

El mercado cambia de temperatura

El Unicaja ya tenía claro que debía fichar un pívot para cerrar la plantilla. La dirección deportiva llevaba semanas trabajando con paciencia, sin necesidad de precipitarse, a la espera de que el mercado ofreciera una oportunidad que encajara en el perfil deseado. La lesión de Nzosa no cambia la idea de fondo, pero sí modifica la perspectiva.

El quinto interior que faltaba ya no es solo un refuerzo para completar una plantilla larga. Ahora es también una respuesta a una urgencia deportiva. No se trata de fichar por fichar, porque el club no puede equivocarse en una pieza importante, pero el margen temporal es menor. La lesión obliga a acelerar análisis, valorar alternativas y medir hasta qué punto se puede esperar a descartes del mercado NBA de octubre sin comprometer el equilibrio de la rotación.

Oscar Tshiebwe podría ser el pívot que falta en la plantilla cajista. / La Opinión

El primer problema de Vidorreta

Para Txus Vidorreta, es el primer contratiempo relevante desde su llegada. El técnico necesitaba una pretemporada limpia para empezar a implantar su idea después de una etapa tan marcada como la de Ibon Navarro. Sin embargo, antes incluso de tener a todos sus internacionales de vuelta, ya se queda sin un jugador interior para varios meses. La situación obliga a reajustar entrenamientos y cargas. Puede haber soluciones puntuales con jugadores exteriores grandes, pero no dejan de ser parches para una zona del campo que queda debilitada.

Los cupos, un problema menor

La baja de Nzosa también tiene lectura en clave de jugadores de formación, aunque ahí el problema es menor. El congoleño cuenta como jugador formado y su ausencia resta una pieza de ese grupo, pero el Unicaja mantiene margen suficiente. La Liga Endesa exige cuatro jugadores de formación y la BCL de la FIBA eleva la cifra a cinco. Incluso sin Nzosa, el club conserva otros seis jugadores que cumplen esa condición, por lo que las cuentas siguen saliendo con Alberto Díaz, Melwin Pantzar, Jonathan Barreiro, Nihad Djedovic, Tyson Pérez y Willy Hernangómez.

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El verdadero impacto, por tanto, no está en la normativa, sino en la pista. El Unicaja pierde profundidad, físico y una alternativa interior en el peor momento posible: cuando el proyecto de Vidorreta apenas empieza a rodar y cuando el fichaje del pívot pendiente todavía no se ha cerrado. La primera lesión de la temporada ha llegado demasiado pronto y deja una evidencia clara: el juego interior cajista necesita más recursos humanos.