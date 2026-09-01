El Martín Carpena elevará su aforo a 11.000 espectadores y renovará todas sus gradas

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena afrontará una de las reformas más importantes de los últimos años. El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado la licitación para renovar de forma integral las gradas del pabellón, sustituir miles de asientos y ampliar su capacidad con 330 nuevas localidades, hasta alcanzar un aforo total de 11.000 espectadores.

El proyecto cuenta con un presupuesto base de 3.267.000 euros, IVA incluido, de los que un millón procederá de una subvención de la Diputación de Málaga. La actuación podrá contar además con cofinanciación de fondos de la Unión Europea. Las empresas interesadas dispondrán de 30 días naturales para presentar sus ofertas.

La envergadura de la reforma obligará a dividir los trabajos en dos veranos, los de 2027 y 2028. El calendario ha sido coordinado con el Unicaja para evitar que las obras afecten a la competición del equipo malagueño y, al mismo tiempo, mantener la disponibilidad del recinto para su intensa programación de conciertos y grandes acontecimientos.

El Martín Carpena, durante la Andalucía Málaga Premier Padel P1 / La Opinión

Nuevas gradas telescópicas en el verano de 2027

La primera fase está prevista entre el 5 de julio y el 11 de septiembre de 2027 y supondrá la retirada completa de las actuales gradas de los sectores A, B, C y D.

El desgaste del equipamiento es uno de los principales motivos de la intervención. Las gradas del sector A acumulan ya 25 años de antigüedad, mientras que las correspondientes a los sectores B, C y D llevan unos 15 años en servicio. La documentación municipal señala además las dificultades existentes para encontrar determinados repuestos.

En su lugar se instalarán gradas telescópicas automáticas, con sistemas motorizados de apertura y cierre y configuraciones modulares independientes. Esta solución permitirá modificar con mayor facilidad la distribución interior del pabellón en función de si acoge baloncesto, otros deportes, conciertos o espectáculos.

El proyecto contempla también barandillas automatizadas, con el objetivo de reducir los trabajos en altura durante las operaciones de montaje y desmontaje.

Interior del Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga / L.O.

Todos los asientos se cambiarán en 2028

La segunda fase se desarrollará durante julio, agosto y parte de septiembre de 2028. Será entonces cuando se sustituyan todos los asientos de las gradas fijas media y alta, además de las butacas de los palcos VIP y de autoridades.

También se renovará la grada destinada a los medios de comunicación, con nuevos asientos abatibles y mesas de trabajo fijas.

La operación culminará con una ampliación geométrica del graderío para ganar un mínimo de 330 localidades, instaladas sobre nuevas estructuras de acero. Con ellas, el Ayuntamiento fija en 11.000 espectadores la capacidad que deberá alcanzar el Martín Carpena tras concluir las obras.

Un pabellón sometido a una renovación progresiva

La intervención en las gradas se incorpora a un proceso de actualización del Carpena que se ha acelerado en los últimos años.

Una de las actuaciones más visibles llegó en 2024, cuando el Ayuntamiento destinó 1,172 millones de euros a distintas mejoras. El paquete incluyó un nuevo videomarcador, actuaciones sobre la sonorización y la climatización, la adecuación de los palcos y reparaciones en las pistas central y auxiliar.

Solo el nuevo videomarcador supuso una inversión de 590.000 euros. Se instaló un sistema LED de cuatro caras con 165 metros cuadrados de superficie y resolución 4K, acompañado de una pantalla exterior de unos 27 metros de longitud. El sistema de sonido también fue reorganizado mediante seis torres de altavoces distribuidas por el pabellón.

La modernización ha continuado este verano de 2026 con el parqué. El Ayuntamiento sacó a concurso por 242.000 euros la instalación de un nuevo pavimento desmontable en la pista principal y la reutilización del anterior para ampliar y adaptar la cancha auxiliar a un uso multideportivo. El contrato fue adjudicado en julio y los trabajos comenzaron ese mismo mes.

La instalación del nuevo suelo, inicialmente programada para concluir a finales de agosto, tenía como referencia más reciente estar preparada para el Unicaja-Real Madrid del 12 de septiembre, dentro del Torneo Costa del Sol, según explicó en agosto el concejal de Deportes, Borja Vivas.

De la gran ampliación de 2010 a la puesta al día del Carpena

El actual proceso tiene un precedente importante en 2010, cuando el pabellón fue objeto de una profunda ampliación y modernización. Aquella obra, valorada en unos 2,9 millones de euros, incorporó nuevo graderío telescópico, renovó el parqué, instaló un videomarcador central y acometió mejoras en aseos, climatización, fachada y cubierta. El Ayuntamiento anunció entonces que el aforo pasaba a situarse en torno a las 11.000 localidades.

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Más de quince años después, y con parte de las gradas originales alcanzando ya el cuarto de siglo de uso, el Consistorio vuelve a actuar sobre uno de los principales recintos deportivos y de espectáculos de Málaga. La renovación prevista para 2027 y 2028 persigue ahora no solo actualizar la imagen del Martín Carpena, sino hacerlo más flexible para los grandes eventos y solucionar el progresivo envejecimiento de un graderío sometido a un uso intensivo.