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Chris Duarte, en su presentación con el Baskonia: "El Unicaja es pasado y quiero dejarlo en el pasado"

El escolta dominicano, que fue expedientado dos veces en Málaga y acabó desvinculándose del conjunto cajista, afronta en Vitoria una nueva oportunidad

Duarte, posando con la bufanda de su nuevo equipo

Duarte, posando con la bufanda de su nuevo equipo / ACB

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

Chris Duarte ya ha pasado página. El jugador dominicano fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Baskonia, donde afrontará las próximas dos temporadas con la intención de recuperar su mejor versión y dejar atrás una primera experiencia en Europa que terminó de manera convulsa en Málaga, con dos expedientes abiertos. Y precisamente sobre su etapa en el Unicaja, el exterior fue tajante: "Es un tema que no quiero tocar. Es pasado y lo quiero dejar en el pasado".

Duarte aterrizó en el Unicaja el pasado verano como uno de los grandes nombres del proyecto. Su llegada generó una enorme expectación después de sus más de 150 partidos en la NBA, pero su primera temporada en el baloncesto europeo estuvo lejos de cumplir las expectativas. El dominicano, sin embargo, tuvo un rendimiento deportivo muy por debajo de lo esperado y terminó protagonizando una situación de enfrentamiento con el club. Fue apartado de la dinámica del equipo y se le abrieron dos expedientes disciplinarios. Finalmente, ambas partes acordaron su desvinculación el pasado mes de julio, de una manera muy satisfactoria en lo económico para la entidad verde y morada.

Una segunda oportunidad en Vitoria

Ahora, Duarte quiere que todo aquello quede atrás. "Nunca he dudado de mi talento, de lo que soy capaz de hacer dentro y fuera de la cancha. Todo era sentarse y pensar en el lugar correcto. He venido de una situación complicada. No fue difícil, fue fácil de decidir fichar por el Baskonia", explicó durante su presentación.

El dominicano entiende su llegada a Vitoria como una oportunidad para volver a sentirse importante y demostrar el jugador que puede ser. "Lo hago por mí. Sé que tengo mucho por dar. Trabajo para sacar lo mejor de mí", aseguró. Un mensaje que encaja con el objetivo que se ha marcado en Vitoria: recuperar protagonismo después de un curso irregular en Málaga. Eso sí, hay que recordar que su discurso al llegar a la Costa del Sol fue idéntico... y todo terminó como terminó.

Duarte no esconde que quiere tener peso en su nuevo equipo. "Cualquier jugador desea tener protagonismo, ser el referente. Trabajo duro para eso. Lo demuestro en la cancha", señaló. Al mismo tiempo, dejó claro que será el técnico quien determine su papel: "Son decisiones de los entrenadores, mi trabajo es estar listo para aprovecharlo al máximo".

Duarte también quiso reivindicar una de las características que definen su personalidad, tanto dentro como fuera de la pista. "Tengo carácter y pasión. Mi pasión es tan fuerte que a veces me hace un poco de daño. Amo lo que hago y lo vivo día tras día", afirmó el dominicano durante su presentación.

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El jugador cerró su etapa en el Unicaja con 11,4 puntos y 2,9 asistencias de media en la Liga Endesa, además de 9,5 puntos y 1,9 asistencias en la Basketball Champions League. Números aceptables, pero que quedaron eclipsados por su nula actitud defensiva y por los problemas que marcaron sus últimos meses como cajista.

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