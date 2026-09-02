El nuevo Unicaja Mijas ya está en marcha

El Unicaja Mijas ya está de vuelta. El conjunto malagueño comenzó este miércoles 2 de septiembre los entrenamientos en la pista auxiliar del Martín Carpena para poner en marcha una nueva temporada en la Liga Femenina Challenge. Las de Javi Pérez de los Reyes afrontan su cuarta campaña en la categoría después de volver a quedarse el pasado curso a las puertas del ascenso a la máxima división.

Una plantilla prácticamente nueva

El proyecto presenta una profunda renovación respecto a la pasada temporada. Hasta ocho incorporaciones se han sumado al equipo, que mantiene únicamente a Sofía Galerón y Carmen Guillén de la plantilla anterior. La burgalesa afrontará su tercera temporada en el club, mientras que Guillén, formada en la cantera de Los Guindos, se incorpora a todos los efectos al primer equipo en su primer año sénior.

Entre las nuevas caras aparecen jugadoras con perfiles y experiencias diferentes. Leyre Vindel y Sofía Arcos llegan con experiencia destacada, mientras que Elea Gaba y Débora Reis están llamadas a tener protagonismo en el juego interior. Alejandra Zúñiga y Savannah Samuel afrontarán su primera experiencia en la LF Challenge, y Faustine Parra y Sofía Afonso aportarán el conocimiento adquirido en la competición.

Javi Pérez de los Reyes continúa al frente

El banquillo seguirá teniendo continuidad. Javi Pérez de los Reyes afrontará una nueva temporada al frente del Unicaja Mijas, acompañado por Alejandro Fenoll, que continuará como ayudante por tercer curso consecutivo.

El cuerpo técnico se completa con Alejandro Cotta, nuevo delegado, y Luis Gutiérrez, que ejercerá las funciones de fisioterapeuta y preparador físico.

Además, varias jugadoras de la cantera se incorporarán a los entrenamientos durante esta fase inicial. Daniela Chávez, Alma Nebro, Fátima González y Julia Artero trabajarán junto al primer equipo para completar las sesiones. Chávez y Nebro, además, cuentan con experiencia internacional con España en categoría U15.

El 3 de octubre, primera cita oficial

La pretemporada servirá para que el nuevo grupo vaya adquiriendo automatismos antes del comienzo de la competición. El primer compromiso oficial llegará el 3 de octubre, cuando el Unicaja Mijas visite al Domusa Teknik ISB a las 18:00 horas en la primera jornada de la LF Challenge.

Antes de esa cita, las malagueñas tendrán varios compromisos para preparar el estreno liguero. El primero será el 13 de septiembre, con el III Memorial Javier Imbroda frente al Melilla Ciudad del Deporte La Salle.

Una semana después llegará la Copa Andalucía. El Unicaja Mijas se enfrentará el 19 de septiembre al CB Sevilla Femenino en la semifinal, a las 12:30 horas en Estepona. En caso de victoria, disputará la final al día siguiente frente al Impulso 360 Estepona.

El último amistoso confirmado será el 26 de septiembre, de nuevo ante el Melilla Ciudad del Deporte La Salle, esta vez en el pabellón José María Martín Urbano de Los Guindos.

Con una plantilla renovada, continuidad en el banquillo y varias semanas por delante para preparar el curso, el Unicaja Mijas ya ha puesto en marcha un nuevo proyecto con el reto de dar un paso más en su camino hacia la máxima categoría.