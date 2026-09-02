Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calendario escolar de MálagaCaso Grupo VeraDemolición del Hotel IbisEstafa del 'smishing'Fichajes de LaLigaEl paro en MálagaRincón de Málaga que enamoró a Orson WellesQuejas de socorristas
instagramlinkedin

Pretemporada

El nuevo Unicaja Mijas ya está en marcha

El conjunto malagueño inicia la pretemporada con ocho incorporaciones y prepara su cuarta campaña en la LF Challenge con el objetivo de seguir creciendo

El Unicaja Mijas ya se encuentra en marcha en la pretemporada.

El Unicaja Mijas ya se encuentra en marcha en la pretemporada. / Unicaja CB

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

El Unicaja Mijas ya está de vuelta. El conjunto malagueño comenzó este miércoles 2 de septiembre los entrenamientos en la pista auxiliar del Martín Carpena para poner en marcha una nueva temporada en la Liga Femenina Challenge. Las de Javi Pérez de los Reyes afrontan su cuarta campaña en la categoría después de volver a quedarse el pasado curso a las puertas del ascenso a la máxima división.

Una plantilla prácticamente nueva

El proyecto presenta una profunda renovación respecto a la pasada temporada. Hasta ocho incorporaciones se han sumado al equipo, que mantiene únicamente a Sofía Galerón y Carmen Guillén de la plantilla anterior. La burgalesa afrontará su tercera temporada en el club, mientras que Guillén, formada en la cantera de Los Guindos, se incorpora a todos los efectos al primer equipo en su primer año sénior.

Entre las nuevas caras aparecen jugadoras con perfiles y experiencias diferentes. Leyre Vindel y Sofía Arcos llegan con experiencia destacada, mientras que Elea Gaba y Débora Reis están llamadas a tener protagonismo en el juego interior. Alejandra Zúñiga y Savannah Samuel afrontarán su primera experiencia en la LF Challenge, y Faustine Parra y Sofía Afonso aportarán el conocimiento adquirido en la competición.

Javi Pérez de los Reyes continúa al frente

El banquillo seguirá teniendo continuidad. Javi Pérez de los Reyes afrontará una nueva temporada al frente del Unicaja Mijas, acompañado por Alejandro Fenoll, que continuará como ayudante por tercer curso consecutivo.

El cuerpo técnico se completa con Alejandro Cotta, nuevo delegado, y Luis Gutiérrez, que ejercerá las funciones de fisioterapeuta y preparador físico.

Además, varias jugadoras de la cantera se incorporarán a los entrenamientos durante esta fase inicial. Daniela Chávez, Alma Nebro, Fátima González y Julia Artero trabajarán junto al primer equipo para completar las sesiones. Chávez y Nebro, además, cuentan con experiencia internacional con España en categoría U15.

El 3 de octubre, primera cita oficial

La pretemporada servirá para que el nuevo grupo vaya adquiriendo automatismos antes del comienzo de la competición. El primer compromiso oficial llegará el 3 de octubre, cuando el Unicaja Mijas visite al Domusa Teknik ISB a las 18:00 horas en la primera jornada de la LF Challenge.

Antes de esa cita, las malagueñas tendrán varios compromisos para preparar el estreno liguero. El primero será el 13 de septiembre, con el III Memorial Javier Imbroda frente al Melilla Ciudad del Deporte La Salle.

Una semana después llegará la Copa Andalucía. El Unicaja Mijas se enfrentará el 19 de septiembre al CB Sevilla Femenino en la semifinal, a las 12:30 horas en Estepona. En caso de victoria, disputará la final al día siguiente frente al Impulso 360 Estepona.

El último amistoso confirmado será el 26 de septiembre, de nuevo ante el Melilla Ciudad del Deporte La Salle, esta vez en el pabellón José María Martín Urbano de Los Guindos.

Noticias relacionadas y más

Con una plantilla renovada, continuidad en el banquillo y varias semanas por delante para preparar el curso, el Unicaja Mijas ya ha puesto en marcha un nuevo proyecto con el reto de dar un paso más en su camino hacia la máxima categoría.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Málaga CF cierra los fichajes de Aznou, Cajuste y Berrocal
  2. Vecinos de El Palo y Pedregalejo convocan una concentración contra las obras de ampliación de la playa de los Baños del Carmen
  3. Caso Grupo Vera: desarticulada en Málaga la matriz de una trama que promovió el expolio millonario de la constructora
  4. El Málaga CF ficha en propiedad al central Juan Berrocal
  5. El rincón de Málaga que enamoró a Orson Welles y en el que pidió que esparcieran sus cenizas: 'Un hombre no es de donde nace, sino de donde elige morir
  6. La UMA estrenará seis nuevas titulaciones en el curso 2026/2027
  7. Mourinho: 'Hemos organizado el equipo de otro modo para que Bellingham sepa perfectamente qué hacer
  8. El Málaga CF cierra el mercado con ocho fichajes

Feijóo carga contra el Gobierno: "Lo sabía y lo tapó"

Feijóo carga contra el Gobierno: "Lo sabía y lo tapó"

El nuevo Unicaja Mijas ya está en marcha

El nuevo Unicaja Mijas ya está en marcha

Oferta de empleo público en Alhaurín el Grande: convocadas 15 plazas de personal laboral fijo mediante concurso-oposición

Oferta de empleo público en Alhaurín el Grande: convocadas 15 plazas de personal laboral fijo mediante concurso-oposición

Fiestas de la Victoria 2026 en Málaga: conciertos, horarios y programación

Fiestas de la Victoria 2026 en Málaga: conciertos, horarios y programación

La etapa 11 de la Vuelta a España, en imágenes

La etapa 11 de la Vuelta a España, en imágenes

Fingió su muerte, cambió de rostro y acabó detenido en Málaga: Pipo, el presunto líder de Los Lobos, pelea contra su extradición

Fingió su muerte, cambió de rostro y acabó detenido en Málaga: Pipo, el presunto líder de Los Lobos, pelea contra su extradición

Alemania identifica a dos sospechosos con pasaporte ruso del ataque híbrido de Leipzig

Alemania identifica a dos sospechosos con pasaporte ruso del ataque híbrido de Leipzig

La Universidad Laboral de Málaga reparará sus cubiertas tras los daños del temporal de febrero: más de 523.000 euros de inversión

La Universidad Laboral de Málaga reparará sus cubiertas tras los daños del temporal de febrero: más de 523.000 euros de inversión
Tracking Pixel Contents